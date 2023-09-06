МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Губернатор Магаданской области Сергей Носов заявил, что завершение в Магадане действия статуса Особой экономической зоны (ОЭЗ) в 2025 году обяжет жителей компенсировать бюджету 4,6 миллиарда рублей, однако вопрос выхода из этой ситуации "будет рассмотрен в ближайшее время". Губернатор оценил эффективность будущего моста через Алдан в Якутии

Президент России Владимир Путин накануне в режиме видеоконференцсвязи провел совещание по реализации программы развития дальневосточных городов. Губернатор Магаданской области Сергей Носов в своем выступлении попросил президента продлить статус ОЭЗ для региона.

"В 2025 году заканчивается действие Особой экономической зоны. По действующим правилам, граждане, которые везли автомобили с таможенными льготами, в 2025 году эти льготы должны будут компенсировать. Это значительная сумма: 4,6 миллиарда рублей единоразовых платежей. И вопрос выхода из этой ситуации будет рассмотрен в ближайшее время. И я уверен, что в пользу рядовых колымчан. Потому что сейчас не самое удачное время для выплаты из семейного бюджета указанной суммы", — сказал Носов, комментируя свою просьбу президенту журналистам.

ОЭЗ расположена в административных границах города Магадана, здесь установлен особый правовой режим хозяйственной деятельности и применяется таможенная процедура свободной таможенной зоны. Существование ОЭЗ позволяет ее участникам снижать высокую транспортную и энергетическую составляющую в стоимости товаров, производимых и реализуемых в Магаданской области, а за счет дополнительных средств, остающихся в распоряжении участников ОЭЗ, у предприятий есть возможность обновлять основные фонды.