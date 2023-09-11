МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Лидерами рейтинга вовлеченности населения России в малый и средний бизнес являются Москва, Санкт-Петербург и Новосибирская область — в этих регионах на предприятиях МСБ работает более 50% общей численности занятых в экономике региона, свидетельствует исследование РИА Новости. В конце списка оказались Ингушетия, Карачаево-Черкесия и Чукотка.

УСПЕШНОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

Эксперты РИА Новости отмечают, что малый и средний бизнес — это одна из основ успешного развития экономики, определяющая ее гибкость и устойчивость к неблагоприятным факторам. Кроме исключительно экономического аспекта, малый бизнес несет в себе значительную социальную составляющую, обеспечивая занятостью большое количество населения, способствуя росту благосостояния и, как следствие, качества жизни людей. Также значительную роль малый и средний бизнес играет и в формировании среднего класса, который является основой становления гражданского общества.

В России в сравнении с другими странами роль малого и среднего бизнеса еще не достаточно высока, считают аналитики. По оценкам экспертов, доля малого и среднего бизнеса в ВВП России в настоящее время составляет около 20%, и существенно не меняется в течение нескольких последних лет, в то время как в других развитых странах эта доля составляет 50-60%. В РФ в малом и среднем бизнесе, включая индивидуальных предпринимателей, согласно данным ЕМИСС, работает почти 30 миллионов человек, что составляет 41% от общего числа занятых в экономике России, в других развитых странах эта доля значительно выше и составляет 50-70%. Эксперты подчеркивают, что таким образом, потенциал развития этого сектора для РФ далеко не исчерпан. Положительная динамика изменения числа занятых в малом и среднем бизнесе дает основания аналитикам прогнозировать заметный рост его значения в экономике России в среднесрочной перспективе.

Согласно исследованию, уровень развития малого и среднего бизнеса и степень вовлеченности занятых в эту сферу в разных регионах зависят от ряда факторов, в числе которых социально-экономическая ситуация в регионе, развитие инфраструктуры, развитие рынка труда, платежеспособный спрос на товары и услуги, доступность заемных средств, тарифы на энергоресурсы, особенности административного и правового регулирования в регионе в сфере бизнеса, развитость инфраструктуры, природно-климатические факторы и другие.

Для выявления региональных различий эксперты РИА Новости провели исследование и составили рейтинг регионов по степени вовлеченности населения в малый бизнес. В качестве показателя, по которому проводилось ранжирование регионов, использовалась рассчитанная доля занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, в общей численности занятых в экономике в июле 2023 года.

Согласно исследованию, в целом по стране на долю занятых в сфере малого и среднего бизнеса, включая индивидуальных предпринимателей (МСБ), в июле 2023 года приходилось 40,7% от общего числа занятых в экономике, или 29,966 миллиона человек. За год их численность выросла на 9,6%. При этом доля занятых в малом и среднем бизнесе существенно отличается от региона к региону – ее значение изменяется от 65,8% до 12,2%.

ЛИДЕРЫ РЕЙТИНГА

Москва, Санкт-Петербург и Новосибирская область лидируют в рейтинге. В каждом из этих регионов на предприятиях МСБ работает более 50% от общей численности занятых в экономике. А в сумме на их долю приходится 25% от общероссийского числа занятых в данной сфере, отмечают эксперты. У 16 регионов доля занятых в малом и среднем бизнесе в общем числе занятых в экономике находится в диапазоне от 40% до 50%.

Аналитики обращают внимание, что в лидирующей группе рейтинга присутствуют регионы с разным уровнем экономического развития. Если в экономически развитых регионах высокая доля населения, занятого в малом бизнесе, является результатом мультипликативного эффекта от деятельности крупных экономических субъектов, то в регионах, слабых в экономическом отношении, малый бизнес — это способ существования значительной доли населения, которое не может найти достойную работу на крупных предприятиях.

АУТСАЙДЕРЫ

В нижней части рейтинга находятся преимущественно регионы Северо-Кавказского и Дальневосточного федеральных округов. Последние места занимают Ингушетия, Карачаево-Черкесия, Чукотка и Еврейская автономная область, где на долю работников МСБ приходится менее 25% всех занятых в экономике. Еще в 16 регионах доля занятых в малом и среднем бизнесе находится в диапазоне от 25% до 30%. При этом, отмечают авторы рейтинга, в большинстве регионов, расположившихся в конце списка, численность работников на предприятиях малого и среднего бизнеса показывает довольно существенную положительную динамику.

ЧИСЛЕННОСТЬ ЗАНЯТЫХ В МСБ ВЫРОСЛА ПОЧТИ ВО ВСЕХ РЕГИОНАХ

Эксперты РИА Новости считают, что в последнее время наблюдается тенденция роста численности занятых в малом и среднем бизнесе. В целом по России в июле 2023 года в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, работало 29,966 миллиона человек, что на 9,6% больше, чем в июле 2022 года. За год численность занятых в малом и среднем бизнесе выросла почти во всех регионах РФ, за исключением Чукотского автономного округа, где было зафиксировано небольшое снижение – на 1%.

Наиболее существенно, более чем на 30%, численность работников предприятий МСБ выросла в Чечне, Калмыкии, Дагестане, Ингушетии, Северной Осетии и Кабардино-Балкарии. Кроме названных еще в 16 регионах численность занятых в сфере малого и среднего бизнеса, включая индивидуальных предпринимателей, выросла на десять и более процентов, заключают эксперты.