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В десяти городах России построят парки развлечений
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Компания "ФСК Регион", входящая в группу ФСК, планирует построить примерно в десяти городах России парки развлечений, рассказал в понедельник журналистам на ВЭФ заместитель... ПРАЙМ, 11.09.2023
регионы, экономика, новости, россия, города, парк развлечений, строительство
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Компания "ФСК Регион", входящая в группу ФСК, планирует построить примерно в десяти городах России парки развлечений, рассказал в понедельник журналистам на ВЭФ заместитель гендиректора "ФСК Регион" Роман Капинос.
По его словам, речь идет примерно о десяти городах-миллионниках. Первый парк уже создается во Владивостоке, он будет достроен в мае-июне 2024 года. Также в стадии проектирования находится будущий парк в Нижнем Новгороде.
"Название сети пока еще обсуждается, рабочий вариант — "ФСКазка", — уточнил Капинос.
Он добавил, что финансовым партнёром проекта выступит "Дом.РФ".