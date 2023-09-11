МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Компания "ФСК Регион", входящая в группу ФСК, планирует построить примерно в десяти городах России парки развлечений, рассказал в понедельник журналистам на ВЭФ заместитель гендиректора "ФСК Регион" Роман Капинос. Китайская корпорация создаст индустриальный парк в Приамурье

По его словам, речь идет примерно о десяти городах-миллионниках. Первый парк уже создается во Владивостоке, он будет достроен в мае-июне 2024 года. Также в стадии проектирования находится будущий парк в Нижнем Новгороде.

"Название сети пока еще обсуждается, рабочий вариант — "ФСКазка", — уточнил Капинос.

Он добавил, что финансовым партнёром проекта выступит "Дом.РФ".