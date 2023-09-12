МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Девелопер "Основа" планирует спроектировать в Забайкальском крае город на территории площадью 1000 гектаров, проект будет называться "Чита 2.0", рассказал РИА Недвижимость в кулуарах Восточного экономического форума президент группы Александр Ручьев. Губернатор Петербурга доложил Путину о реализации мегапроектов в городе

По его словам, в рамках форума с властями края подписано соглашение о проектировании города с бизнес-кластерами, научно-техническими центрами, образовательной и медицинской инфраструктурой, развлекательными, спортивными объектами и комплексом объектов культуры. Концепция предполагает два типа застройки: малоэтажную высотой не более 3 этажей по периметру и высотную в центре.

"Предварительную концепцию также удалось обсудить с одной из крупнейших строительных компаний из Китая, которая выразила заинтересованность в участии в реализации проекта", — сказал Ручьев.

Объем инвестиций в первую фазу реализации составит 30 миллиардов рублей, уточнил он.

В" Основе" отметили, что это уже второе соглашение между Забайкальским краем и компанией. Этим летом было достигнуто соглашение о строительстве двух проектов в Чите общей площадью 300 тысяч квадратных метров. Комплексы будут реализованы в микрорайоне "Октябрьский" и в Антипихе.

VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости — генеральный информационный партнер форума.