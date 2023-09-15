МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Аварии на объектах жилищно-коммунального хозяйства прогнозируются в сентябре в регионах России в результате гидравлических ударов после начала отопительного сезона, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС). Составлен рейтинг регионов России по долям расходов жителей на ЖКХ

Учёные института отмечают, что в сентябре на большей части страны начнётся отопительный сезон, подготовка к которому продолжается.

"С началом этого периода повышаются риски возникновения аварий на объектах ЖКХ, в том числе в результате гидравлических ударов, и в первую очередь на системах отопления", — говорится в сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС.