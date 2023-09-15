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Специалисты предсказали аварии на объектах ЖКХ в регионах России
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Аварии на объектах жилищно-коммунального хозяйства прогнозируются в сентябре в регионах России в результате гидравлических ударов после начала отопительного сезона, предупреждает... ПРАЙМ, 15.09.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Аварии на объектах жилищно-коммунального хозяйства прогнозируются в сентябре в регионах России в результате гидравлических ударов после начала отопительного сезона, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).
Учёные института отмечают, что в сентябре на большей части страны начнётся отопительный сезон, подготовка к которому продолжается.
"С началом этого периода повышаются риски возникновения аварий на объектах ЖКХ, в том числе в результате гидравлических ударов, и в первую очередь на системах отопления", — говорится в сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС.