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2023
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В ЛНР установили величину прожиточного минимума на 2024 год
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ЛУГАНСК, 18 сен — ПРАЙМ. Врио главы ЛНР Леонид Пасечник установил величину прожиточного минимума на душу населения на 2024 год. Согласно указу, в соответствии с Федеральным... ПРАЙМ, 18.09.2023
общество , регионы, экономика, новости, россия, лнр, прожиточный минимум
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ЛУГАНСК, 18 сен — ПРАЙМ. Врио главы ЛНР Леонид Пасечник установил величину прожиточного минимума на душу населения на 2024 год.
Согласно указу, в соответствии с Федеральным законом "О прожиточном минимуме в РФ", правилами установления величины прожиточного минимума на душу населения и конституцией ЛНР установлена величина прожиточного минимума на 2024 год в размере 14 526 рублей на душу населения. Для трудоспособного населения сумма прожиточного минимума составила 15 833 рубля, для пенсионеров — 12 492 рублей, а для детей — 14 090 рублей.
Указ вступает в силу с 1 января 2024 года.