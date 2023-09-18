ЛУГАНСК, 18 сен — ПРАЙМ. Врио главы ЛНР Леонид Пасечник установил величину прожиточного минимума на душу населения на 2024 год. Минтруд: к 2030 году МРОТ превысит прожиточный минимум на 30 процентов

Согласно указу, в соответствии с Федеральным законом "О прожиточном минимуме в РФ", правилами установления величины прожиточного минимума на душу населения и конституцией ЛНР установлена величина прожиточного минимума на 2024 год в размере 14 526 рублей на душу населения. Для трудоспособного населения сумма прожиточного минимума составила 15 833 рубля, для пенсионеров — 12 492 рублей, а для детей — 14 090 рублей.

Указ вступает в силу с 1 января 2024 года.