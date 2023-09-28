МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Проблемных вопросов в регионах России еще много, но сейчас у страны есть все возможности для их решения, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин рассказал, что стало стимулом для роста отечественного производства

"Проблем очень много. Там, где аварийное жилье, — ну люди в конце концов из трущоб должны выехать или нет? Там, где не хватает еще, к сожалению, до сих пор мест в дошкольных учебных заведениях, там, где люди еще водят своих детей в школы с тремя сменами… Вопросов очень много. Но я что хочу подчеркнуть: у нас есть все возможности для этих решений. Все", — сказал Путин в четверг на встрече с избранными главами регионов.

Он добавил, что есть территории, где не хватает врачей скорой помощи, где еще не решены проблемы рынка труда, где есть вопросы, связанные с демографией. Президент пожелал успехов в решении этих проблем всем избранным главам регионов.

"Хочу обратить ваше внимание на то доверие, которое было оказано людьми. Ведь действительно, и уровень явки, и уровень поддержки показателен. Он говорит о том, что люди нам всем и в данном случае вам конкретно верят, доверяют свою жизнь, свою судьбу в значительной степени", — подчеркнул Путин.

Президент пожелал удачи и новому главе Красноярского края Михаилу Котюкову, отметив, что его регион, как и вся Сибирь, занимает особое место в жизни страны.

"Мало того, что Красноярск — это сегодня практически географический центр России, он еще имеет колоссальные перспективы и потенциал развития. Так же, повторяю, как вся Сибирь и арктический регион", — добавил он.