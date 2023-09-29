МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Сумма общего ущерба, нанесенного Крыму водной блокадой со стороны Украины, уже превышает 4 триллиона рублей, сообщил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов. Путин подписал закон о преференциях для застройщиков в Крыму

"Сумма уже растет. В начале октября состоится заседание Общественной палаты Крыма, на котором будет рассмотрен вопрос подготовки иска от крымчан. Его сумма предварительно оценивается в 3 триллиона рублей. Поэтому общий объем наших претензий уже превышает 4 триллиона. Работа продолжается", — сказал РИА Новости Константинов.

Арбитражный суд Крыма начал рассмотрение по существу первого иска об ущербе бюджету республики от водной блокады, устроенной Украиной в 2014 году. Дело рассматривается в закрытом режиме. Сумма первоначальных претензий к Киеву — более 152 миллиардов рублей. При этом подсчет нанесенного ущерба продолжается. Ожидается, что к иску присоединятся предприятия промышленной, санаторно-курортной и аграрной отрасли.

Украина, не согласившись с присоединением Крыма к РФ после референдума о статусе региона, в 2014 году перекрыла подачу днепровской воды. В феврале 2022 года в ходе специальной военной операции на Украине российские военные разблокировали канал, ликвидировав бетонную дамбу.

Вода в канал вновь перестала поступать в июне 2023 года из-за разрушения Каховской гидроэлектростанции.

Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".