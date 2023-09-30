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Крымский мост открыли для движений автомобилей
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Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, сообщается в Telegram-канале информационного центра об оперативной обстановке на мосту. Мост перекрывали для движения в... ПРАЙМ, 30.09.2023
регионы, экономика, новости, россия, крымский мост
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
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МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, сообщается в Telegram-канале информационного центра об оперативной обстановке на мосту.
Мост перекрывали для движения в 19.46 мск в субботу.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", — говорится в сообщении.