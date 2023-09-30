МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, сообщается в Telegram-канале информационного центра об оперативной обстановке на мосту. Дилеры ожидают нового витка роста цен на легковые авто в 2023 году

Мост перекрывали для движения в 19.46 мск в субботу.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", — говорится в сообщении.