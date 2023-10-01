СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт — ПРАЙМ. Движение автотранспорта будет ограничено на Крымском мосту с 21.00 мск 2 октября до 6.00 мск 3 октября в связи с проведением восстановительных работ, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на транспортном переходе. В Крыму заявили о нелегитимности западных санкций

"Второго октября на автоподходах к Крымскому мосту планируются ограничения в движении транспорта с полным закрытием автодорожной части моста на период с 21.00 до 06.00 03.10 в связи с проведением восстановительных работ", — говорится в сообщении.

Водителей просят заранее планировать поездки и следить за поступающий информацией.