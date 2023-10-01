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Крымский мост будет перекрыт с 3 по 4 октября
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Движение автотранспорта будет ограничено на Крымском мосту с 21.00 мск 2 октября до 6.00 мск 3 октября в связи с проведением восстановительных работ, сообщается в Telegram-канале... ПРАЙМ, 01.10.2023
регионы, экономика, новости, россия, крымский мост
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт — ПРАЙМ. Движение автотранспорта будет ограничено на Крымском мосту с 21.00 мск 2 октября до 6.00 мск 3 октября в связи с проведением восстановительных работ, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на транспортном переходе.
"Второго октября на автоподходах к Крымскому мосту планируются ограничения в движении транспорта с полным закрытием автодорожной части моста на период с 21.00 до 06.00 03.10 в связи с проведением восстановительных работ", — говорится в сообщении.
Водителей просят заранее планировать поездки и следить за поступающий информацией.