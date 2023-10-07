МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщается в Telegram-канале информационного центра об оперативной обстановке на мосту. В Испании признали Крым "неотъемлемым для русских"

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно приостановлено", — говорится в сообщении.