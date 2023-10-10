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В Крыму выразили готовность назвать причастных к украинской водной блокаде
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В Крыму в рамках судебного процесса будет определен полный список организаторов и исполнителей устроенной Украиной водной блокады полуострова, сообщил РИА Новости глава крымского... ПРАЙМ, 10.10.2023
новости, сельское хозяйство, регионы, экономика, россия, крым, украина, блокада
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. В Крыму в рамках судебного процесса будет определен полный список организаторов и исполнителей устроенной Украиной водной блокады полуострова, сообщил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.
Арбитражный суд Крыма ранее начал рассмотрение по существу первого иска об ущербе бюджету республики от водной блокады, устроенной Украиной в 2014 году. Дело рассматривается в закрытом режиме. Сумма претензий к Киеву — около 153 миллиардов рублей. Ответчиками по делу являются министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, государственное агентство водных ресурсов Украины и украинское управление Северо-Крымского канала.
"Пока речь в нашем иске шла об ответственности в преступных действиях против Крыма государства Украина. Но в ходе процесса мы готовы назвать конкретные имена тех, кто это преступление инициировал, и кто был его непосредственным исполнителем. Некоторые имена назывались. Полный список определит суд", — сказал Константинов.