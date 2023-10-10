МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. В Крыму в рамках судебного процесса будет определен полный список организаторов и исполнителей устроенной Украиной водной блокады полуострова, сообщил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов. Предотвращена высадка украинского десанта в Крыму

Арбитражный суд Крыма ранее начал рассмотрение по существу первого иска об ущербе бюджету республики от водной блокады, устроенной Украиной в 2014 году. Дело рассматривается в закрытом режиме. Сумма претензий к Киеву — около 153 миллиардов рублей. Ответчиками по делу являются министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, государственное агентство водных ресурсов Украины и украинское управление Северо-Крымского канала.

"Пока речь в нашем иске шла об ответственности в преступных действиях против Крыма государства Украина. Но в ходе процесса мы готовы назвать конкретные имена тех, кто это преступление инициировал, и кто был его непосредственным исполнителем. Некоторые имена назывались. Полный список определит суд", — сказал Константинов.