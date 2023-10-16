МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Лидерами рейтинга по доходам населения во втором квартале 2023 года стали Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа, в конце списка оказались Ингушетия и Тыва, свидетельствует исследование РИА Новости. Названы регионы - лидеры по уровню материального благополучия

КАК СЧИТАЛИ РЕЙТИНГ

Согласно официальной статистике, во II квартале 2023 года среднедушевые доходы населения в России держались на уровне 47,8 тысячи рублей в месяц, что на 3,6 тысячи рублей больше результата во II квартале прошлого года. В реальном выражении (за вычетом инфляции) доходы населения выросли за этот период на 5%. При этом уровень доходов в России достаточно сильно отличается в региональном разрезе.

Для оценки ситуации эксперты РИА Новости рассчитали соотношение среднедушевых доходов в регионах России и стоимости фиксированного потребительского набора. На основе этих данных был составлен рейтинг российских регионов по уровню доходов населения. Регионы ранжированы по отношению средних доходов к потребительской корзине, иначе говоря, по покупательной способности среднедушевых доходов. В качестве источника информации для составления рейтинга использовались данные Росстата за апрель-июнь 2023 года.

Итоги проведенного РИА Новости исследования показывают существенную разницу в уровне доходов в разных субъектах РФ, даже с учетом более высоких цен в многих регионах с высокими доходами. Значение соотношения среднедушевых доходов и стоимости стандартного потребительского набора в различных регионах изменяется в широком диапазоне от 1,15 до 5,9, то есть реальный (с учетом цен) уровень средних доходов у лидеров и аутсайдеров отличается в пять раз. При этом медианное значение соотношения среди исследуемых субъектов РФ составляет 2, то есть в среднем на одного жителя обычного российского региона приходится доход на уровне двух стандартных потребительских наборов расходов.

ЛИДЕРЫ РЕЙТИНГА

Лидирует в рейтинге по соотношению доходов и фиксированного набора Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО). В этом регионе соотношение среднедушевых доходов и стоимости фиксированного набора находится на уровне 5,9. При этом по абсолютным средним доходам с результатом 140,3 тысячи рублей в месяц ЯНАО также располагается на первой строчке. За год в реальном выражении рост доходов тут был на уровне 13,2%, что является третьим лучшим приростом среди всех регионов.

Также среди лидеров рейтинга по отношению доходов к потребкорзине представлены следующие регионы: Ненецкий, Чукотский автономные округа, Магаданская область, Москва, Санкт-Петербург, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра и Сахалинская область.

Как отмечают эксперты, в целом у лидирующих восьми регионов соотношение доходов и фиксированного набора превышает 3. Как видно, шесть из восьми регионов с высокими доходами – это северные регионы, что вполне ожидаемо, отмечают составители рейтинга. Ведь именно в этих регионах в сложных климатических условиях сосредоточена основная добыча углеводородов и других полезных ископаемых, а высокая прибыльность добычи природных ресурсов позволяет компаниям платить своим работникам более высокие зарплаты, в том числе в качестве компенсации за суровый климат и удаленность.

Также высокие доходы наблюдаются в Москве и Санкт-Петербурге, что, с одной стороны, определяется высокой зарплатой в них, а с другой, значительными доходами от предпринимательской деятельности и доходов от собственности в двух крупнейших федеральных городах России, поясняют эксперты.

Помимо ЯНАО самые высокие средние доходы в денежном выражении были на Чукотке. Среднедушевые доходы тут во втором квартале текущего года составили 131,6 тысячи рублей, что в реальном выражении на 9,8% больше чем в апреле-июне 2022 года. Однако, поясняют эксперты, Чукотский автономный округ из-за своей удаленности характеризуется очень высокими ценами, поэтому высокие доходы в этом регионе эквивалентны 3,9 фиксированным наборам товаров и услуг, что является третьим результатом среди регионов России.

Третье место в текущем рейтинге по доходам и вторым по возможности приобрести фиксированный набор товаров и услуг занял Ненецкий автономный округ. В НАО средний месячный доход составляет 114 тысяч рублей (4,6 стандартного набора товаров и услуг). В целом в трех регионах средние доходы превышают 100 тысяч рублей, а еще в шести они находятся в диапазоне от 70 до 100 тысяч рублей.

АУТСАЙДЕРЫ РЕЙТИНГА

Многие южные регионы как "противовес" лидирующим северным субъектам РФ расположились в нижней части рейтинга. Самое низкое соотношение доходов и стоимости фиксированного набора товаров и услуг в текущем рейтинге отмечается в Карачаево-Черкесской Республике – 1,15, где средний душевой доход составляет 21,5 тысячи рублей (рост за год в реальном выражении на 4,0%).

Таким образом, среднего дохода в этом регионе хватает чуть более чем на один фиксированный набор товаров и услуг. Также относительно невысокая покупательная способность средних доходов отмечается в Республиках Тыва, Ингушетия, Калмыкия и в Ставропольском крае. Таким образом, согласно результатам исследования, последние пять регионов списка находятся на юге России. Невысокие показатели в этих субъектах РФ эксперты во многом объясняют слабостью экономик этих регионов, а также большой численностью детей и долгожителей, у которых нет доходов от трудовой деятельности.

В девяти регионах средние доходы в денежном выражении в апреле-июне 2023 года были ниже 30 тысяч рублей. Еще в 15 регионах среднедушевые доходы не превышают 35 тысяч рублей, а медианное значение среди российских регионов составляет 38,6 тысячи рублей.

ПОЛОЖЕНИЕ СТОЛИЦ В РЕЙТИНГЕ

Столица России занимает пятую позицию в рейтинге. В Москве средние доходы населения во втором квартале составляли почти 100 тысяч рублей (рост за год в реальном выражении на 8,8%), что эквивалентно 3,5 фиксированным наборам товаров и услуг.

Помимо Москвы, "зажиточным" регионом по российским меркам является Санкт-Петербург. Во второй столице России соотношение средних доходов (71,1 тысяча рублей в месяц, увеличились за год на 7% за вычетом инфляции) и стоимости фиксированного потребительского набора составляет 3,15, что соответствует шестому месту в рейтинге. Таким образом, с поправкой на цены, среднедушевые доходы в северной столице в 1,1 раза ниже, чем в Москве.