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Крымский мост открыли для проезда автомобилей
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Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено, сообщается в Telegram-канале инфоцентра об оперативной обстановке на транспортном переходе. О приостановке движения... ПРАЙМ, 17.10.2023
регионы, экономика, новости, россия, крымский мост
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
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МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено, сообщается в Telegram-канале инфоцентра об оперативной обстановке на транспортном переходе.
О приостановке движения инфоцентр информировал во вторник в 19.56 мск. Причины не уточнялись.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", — говорится в сообщении, опубликованном в 20.46 мск.