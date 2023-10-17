МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено, сообщается в Telegram-канале инфоцентра об оперативной обстановке на транспортном переходе. "Автостат" отметил рост продаж легковых авто с пробегом в России в сентябре

О приостановке движения инфоцентр информировал во вторник в 19.56 мск. Причины не уточнялись.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", — говорится в сообщении, опубликованном в 20.46 мск.