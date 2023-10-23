МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. Лидирующие позиции в рейтинге по научно-техническому развитию по итогам 2022 года заняли Москва, Санкт-Петербург и Республика Татарстан, в конце списка оказались Ингушетия, Хакасия и Ненецкий автономный округ, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости. Названы регионы - лидеры по доходам населения

В ИННОВАЦИЯХ БЕЗ СУЩЕСТВЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ

Разработка инноваций, развитие научной сферы, применение передовых технологий в современном обществе являются одними из важнейших факторов социально-экономического развития любого государства и в конечном итоге способствуют росту уровня жизни его граждан.

Как отмечают эксперты, после введенных в 2022 году санкционных ограничений принципиальных изменений в сфере инновационного развития РФ не произошло. Доля инновационных товаров и услуг в общем объеме отгруженных товаров и услуг по итогам 2022 года увеличилась на 0,1 процентного пункта и составила 5,1%. При этом в промышленной сфере данный показатель сохранился на прежнем уровне (5,5%). Инновационная активность организаций (доля организаций, имевших затраты на инновационную деятельность, выполнявших научные исследования и разработки, отгружавших инновационную продукцию) незначительно снизилась — на 0,9 процентного пункта, до 11%.

Производство высокотехнологичных товаров, научные исследования, применение новых технологий в той или иной мере осуществляются в каждом субъекте РФ, причем довольно неравномерно, свидетельствует подготовленный экспертами РИА Новости рейтинг регионов по научно-технологическому развитию.

В качестве исходных данных для анализа использовались показатели Росстата и Роспатента, характеризующие состояние сферы науки и технологий в регионах: наличие и характеристики материальной базы, являющейся фундаментом научно-технического прогресса, наличие и характеристики человеческих ресурсов, задействованных в рассматриваемой сфере, а также эффективность и масштаб научно-технологической деятельности.

ЛИДЕРЫ СОХРАНЯЮТ ПОЗИЦИИ

Как показало исследование, по сравнению с прошлым годом в группе лидеров рейтинга значительных изменений не произошло. Первую тройку, как и ранее, составляют Москва, Санкт-Петербург и Республика Татарстан. На эти регионы приходится более 38% общероссийского объема отгруженных инновационных товаров, работ, услуг по итогам 2022 года.

Лидирующие позиции Москвы и Санкт-Петербурга эксперты объясняют наличием большого числа научно-исследовательских институтов, высоко квалифицированных кадров, функционированием высокотехнологичных производств, высоким уровнем развития науки и технологий.

Республика Татарстан, занимающая третью позицию в рейтинге, также является одним из научных, технологических и инновационных центров страны. Республика занимает первое место в РФ по инновационной активности организаций.

В первую десятку рейтинга, помимо названных субъектов РФ, также входят Нижегородская, Московская, Самарская, Тюменская области, Пермский край, Ульяновская и Свердловская области. По сравнению с прошлым годом Тюменская область поднялась на два места, а Пермский край и Ульяновская область опустились на одну позицию.

В целом же на субъекты РФ, составляющие первую десятку рейтинга, приходится более 59% общероссийского объема отгруженных инновационных товаров, выполненных инновационных работ, услуг по итогам 2022 года, следует из данных рейтинга.

Замыкают рейтинг, как и годом ранее, Республика Ингушетия, Республика Хакасия и Ненецкий автономный округ.

НЕЗНАЧИТЕЛЬНАЯ ДИНАМИКА

Как свидетельствует исследование, по сравнению с прошлым годом наиболее значительно улучшила свои позиции в рейтинге Республика Бурятия (+12 мест). Эксперты поясняют, что на это существенно повлиял рост объема отгруженной инновационной продукции в регионе, увеличение доли затрат на инновационную деятельность в общем объеме отгруженных товаров, рост числа выданных патентов, увеличение доли инновационных товаров, работ и услуг в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг.

Помимо Бурятии, наиболее значительное улучшение позиций продемонстрировали Брянская область (+6 мест) и Амурская область (+5 мест). Еще пять регионов поднялись на четыре места.

Самое заметное снижение позиций в рейтинге у Алтайского края (-12 мест). Наибольшее влияние на это оказало снижение уровня инновационной активности организаций, сокращение доли высококвалифицированных работников в общей численности квалифицированных работников, снижение доли машин и оборудования в возрасте до пяти лет в общей стоимости машин и оборудования в организациях, выполняющих научные исследования и разработки, сокращение доли продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом региональном продукте, снижение доли организаций, осуществлявших технологические инновации.

Кроме Алтайского края, наиболее существенно снизились позиции у Республики Саха (Якутия, —8 мест), еще три региона опустились на пять позиций.

В целом же, у большей части субъектов РФ перемещения в рейтинге были в пределах не более чем 1-2 позиций.

КАК СЧИТАЛИ РЕЙТИНГ

Позиции субъектов РФ в итоговом списке определялись на основании интегрального значения, которое рассчитывалось путем агрегирования рейтинговых баллов регионов по 19 анализируемым показателям, объединенным в четыре группы: "Человеческие ресурсы", "Материально-техническая база", "Эффективность научно-технологической деятельности" и "Масштаб научно-технологической деятельности". Итоговое значение балла может изменяться в диапазоне от 1 до максимального значения — 100.

При расчете рейтинга использовались следующие показатели. Группа "Человеческие ресурсы": численность персонала, занятого научными исследованиями и разработками в расчете на душу населения, удельный вес исследователей в возрасте до 39 лет в общей численности исследователей, удельный вес численности высококвалифицированных работников в общей численности квалифицированных работников, доля работников по высокотехнологичным видам экономической деятельности в общей численности работников организаций.

В группе "Материально-техническая база" во внимание принимался удельный вес машин и оборудования в возрасте до пяти лет в общей стоимости машин и оборудования в организациях, выполняющих научные исследования и разработки, удельный вес организаций, осуществлявших технологические инновации, соотношение заработной платы научных сотрудников и стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг и другие факторы.

В группе "Масштаб научно-технологической деятельности" прежде всего учитывались объем отгруженных инновационных товаров, выполненных инновационных работ, услуг, объем валового регионального продукта, сформированный продукцией высокотехнологичных и наукоемких отраслей, число выданных патентов.

В группе "Эффективность научно-технологической деятельности" за основу приняты удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг, доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом региональном продукте, число выданных патентов в расчете на душу населения и другие показатели.

Эксперты РИА Новости не ожидают, что в ближайшее время позиции регионов в рейтинге претерпят значительные изменения, особенно это касается лидеров и аутсайдеров. Это объясняется тем, что развитие сферы науки и технологий — процесс довольно длительный, при этом необходимо кадровое усиление данной сферы в регионе, совершенствование системы управления, инфраструктурные изменения.