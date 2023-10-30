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События в Махачкале спровоцированы извне, заявил Путин
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События, произошедшие в воскресенье вечером в Дагестане, инспирированы через соцсети, в том числе, с Украины руками агентуры западных спецслужб, заявил президент России Владимир... ПРАЙМ, 30.10.2023
право, общество , регионы, экономика, новости, россия, владимир путин, махачкала
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. События, произошедшие в воскресенье вечером в Дагестане, инспирированы через соцсети, в том числе, с Украины руками агентуры западных спецслужб, заявил президент России Владимир Путин.
"События в Махачкале вчера вечером инспирированы, в том числе, через социальные сети. Не в последнюю очередь — с территории Украины. Руками агентуры западных спецслужб", — сказал Путин на совещании по ситуации в Дагестане.
Ранее Президент России Владимир Путин отметил, что эскалация на Ближнем Востоке и другие региональные конфликты используются против России, "для дестабилизации и раскола многонационального и многоконфессионального общества".
"Как мы видим, для этого используются лучшие провокации и изощренные технологии психологической и информационной агрессии. Все эти конфликты будут использованы для столкновения людей по всему миру", добавил он.
В воскресенье в Махачкале местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта после прибытия рейса из Тель-Авива. Сообщалось, что прорвавшиеся, предположительно, искали прилетевших граждан Израиля, начались беспорядки. В МВД заявляли, что возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках, установлены более 150 активных участников, 83 из них задержаны.