МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. События, произошедшие в воскресенье вечером в Дагестане, инспирированы через соцсети, в том числе, с Украины руками агентуры западных спецслужб, заявил президент России Владимир Путин. Путин прокомментировал ситуацию на Ближнем Востоке

"События в Махачкале вчера вечером инспирированы, в том числе, через социальные сети. Не в последнюю очередь — с территории Украины. Руками агентуры западных спецслужб", — сказал Путин на совещании по ситуации в Дагестане.

Ранее Президент России Владимир Путин отметил, что эскалация на Ближнем Востоке и другие региональные конфликты используются против России, "для дестабилизации и раскола многонационального и многоконфессионального общества".

"Как мы видим, для этого используются лучшие провокации и изощренные технологии психологической и информационной агрессии. Все эти конфликты будут использованы для столкновения людей по всему миру", добавил он.

В воскресенье в Махачкале местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта после прибытия рейса из Тель-Авива. Сообщалось, что прорвавшиеся, предположительно, искали прилетевших граждан Израиля, начались беспорядки. В МВД заявляли, что возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках, установлены более 150 активных участников, 83 из них задержаны.