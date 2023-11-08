ХАБАРОВСК, 8 ноя — ПРАЙМ. Готовность регионов Дальневосточного федерального округа к зиме составляет практически 100%, заявил вице-премьер — полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. Трутнев назвал объем привлеченных на Дальний Восток инвестиций

Трутнев прибыл в Хабаровск с трехдневным рабочим визитом. В среду в Хабаровске состоялось очередное заседание Совета ДФО. На нем рассмотрели состояние объектов жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, подготовку к отопительному периоду, который уже наступил во всех регионах.

"У нас нет сегодня каких-то опасений, связанных с неготовностью объектов… Там цифры превышают 99%, поэтому все отработано ответственно коллегами. В то же самое время Дальний Восток характеризуется не очень таким миролюбивым климатом и экстремально низкими температурами, и опасными природными явлениями. Поэтому подготовка к зимнему периоду — это тот вопрос, к которому относиться легкомысленно невозможно. Надо быть максимально готовыми, максимально внимательными", — сказал Трутнев журналистам после совещания.

Вице-премьер отметил, что если говорить о цифрах готовности, то они неплохие: котельные — 99,6%; тепловые сети — 99,7%; жилищный фонд — 99,8%. Запас топлива в районах тоже достаточен: твёрдое топливо — 155%; жидкое топливо — 118%.

На совещании рассказали, что в обслуживании теплоснабжающих предприятий ДФО находится 175,8 миллиона "квадратов" жилого фонда. К предстоящему отопительному периоду подготовлены 5427 котельных, 17 176 километров тепловых сетей, 740 центральных тепловых пунктов. В хозяйствах водоснабжения и водоотведения эксплуатируется 3615 водозаборов, 19,1 тысячи километров водопроводных сетей, 11,4 тысячи километров канализационных сетей, 159 очистных сооружений водопровода, 411 очистных сооружений канализации.

Ремонтные работы находятся в стадии завершения, их проведение на ход отопительного периода влияния не оказывает. Полностью готовы к отопительному сезону восемь дальневосточных регионов: Бурятия, Якутия, Камчатка, Приморье, Хабаровский край, Магаданская и Сахалинская области, Еврейская АО. Завершают подготовку Забайкалье, Амурская область, Чукотка.

При этом заместитель генерального прокурора России Дмитрий Демешин в своем выступлении отметил, что прокурорами установлены факты недостаточной работы уполномоченных региональных органов власти по координации и контролю за реализацией мероприятий инвестиционных и производственных программ, исполнением обязательств по замене и ремонту аварийных сетей и оборудования. В числе недостатков, не позволяющих в ряде регионов Дальнего Востока поддерживать в надлежащем состоянии коммунальную инфраструктуру, — слабо развивающийся концессионный механизм по передаче объектов ЖКХ инвесторам. В Приморском, Забайкальском и Хабаровском краях их число не превышает 17% при среднеокружном показателе 55%. Общий размер вложений концессионеров в объекты ЖКХ составляет 132 миллиарда рублей.

Демешин внес предложения по корректировке работы органов госвласти, в том числе усилению контроля за целевым и эффективным использованием бюджетных средств, выделенных на реализацию региональных программ по модернизации коммунальных сетей, введению льготного режима по налогу на имущество для предприятий ЖКХ с целью привлечения частных средств в концессионный механизм. Предложения были поддержаны вице-премьером.