МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил представить идеи по формированию морского коридора для транспортировки грузов между портами Северо-Западного федерального округа и Дальневосточного федерального округа, транзита по Севморпути, поручение опубликовано на сайте Кремля. Путин поручил "Газпрому" разработать графики по газификации Белогорска

"Правительству Российской Федерации совместно с Госкорпорацией "Росатом" и при участии органов исполнительной власти заинтересованных субъектов Российской Федерации представить предложения по формированию единого морского транспортного коридора для транспортировки грузов между морскими портами, расположенными на территориях Северо-Западного и Дальневосточного федеральных округов, а также для транзита экспортных грузов по Северному морскому пути", — говорится в поручении.

Срок исполнения – 1 апреля 2024 года. Ответственные: премьер-министр РФ Михаил Мишустин, генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев.