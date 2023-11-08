2023-11-08T21:40:34+03:00
2023-11-08T21:40:34+03:00
2023-11-08T21:40:34+03:00
2023
https://1prime.ru/regions/20231108/842211972.html
Путину представят идеи по морскому коридору между портами СЗФО и ДФО
Регионы
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Президент России Владимир Путин поручил представить идеи по формированию морского коридора для транспортировки грузов между портами Северо-Западного федерального округа и... ПРАЙМ, 08.11.2023
регионы, экономика, новости, россия, сзфо, дфо
https://cdnn.1prime.ru/images/84202/53/842025390.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84202/53/842025390.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84202/53/842025389.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84202/53/842025389.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84202/53/842025377.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84202/53/842025377.jpg
https://1prime.ru/gas/20231108/842211724.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил представить идеи по формированию морского коридора для транспортировки грузов между портами Северо-Западного федерального округа и Дальневосточного федерального округа, транзита по Севморпути, поручение опубликовано на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации совместно с Госкорпорацией "Росатом" и при участии органов исполнительной власти заинтересованных субъектов Российской Федерации представить предложения по формированию единого морского транспортного коридора для транспортировки грузов между морскими портами, расположенными на территориях Северо-Западного и Дальневосточного федеральных округов, а также для транзита экспортных грузов по Северному морскому пути", — говорится в поручении.
Срок исполнения – 1 апреля 2024 года. Ответственные: премьер-министр РФ Михаил Мишустин, генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев.