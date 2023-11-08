МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщается в Telegram-канале информационного центра об оперативной обстановке на мосту.

Обстановка у Крымского моста

Washington Post: Крымский мост повредили дроны западных разработчиков

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто", — говорится в сообщении.