2023-11-08T22:44:34+03:00

2023-11-08T22:44:34+03:00

2023-11-08T22:44:34+03:00

2023

https://1prime.ru/regions/20231108/842212231.html

Крымский мост временно перекрыли для автомобилей

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https://россиясегодня.рф

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщается в Telegram-канале информационного центра об оперативной обстановке на мосту. "Движение автотранспорта по... ПРАЙМ, 08.11.2023

регионы, экономика, новости, россия, крымский мост

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60