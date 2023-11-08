2023-11-08T23:15:50+03:00
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Крымский мост открыли для проезда автомобилей
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Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, сообщается в Telegram-канале информационного центра об оперативной обстановке на мосту. Движение было временно закрыто в... ПРАЙМ, 08.11.2023
регионы, экономика, новости, россия, крымский мост
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, сообщается в Telegram-канале информационного центра об оперативной обстановке на мосту.
Движение было временно закрыто в среду в 21.53 мск. Всех находившихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие. Причины остановки движения не уточнялись.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", — говорится в сообщении.