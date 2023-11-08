МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, сообщается в Telegram-канале информационного центра об оперативной обстановке на мосту. Washington Post: Крымский мост повредили дроны западных разработчиков

Движение было временно закрыто в среду в 21.53 мск. Всех находившихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие. Причины остановки движения не уточнялись.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", — говорится в сообщении.