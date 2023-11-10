МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Экспорт газа в Китай после включения газопроводов "Сила Сибири" и "Сахалин-Хабаровск-Владивосток" в единую систему газоснабжения страны не должен помешать обеспечению этим топливом сахалинцев, сообщил РИА Новости на международной выставке-форуме "Россия" губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. Enagas: в Испании Россия заняла третье место по поставкам газа

"Газификация региона ведется в основном за счет газа, который добывается в рамках проекта "Сахалин-2". По газопроводу Сахалин-Хабаровск-Владивосток поставляется газ проектов "Сахалин-1", "Сахалин-2" и "Сахалин-3". Экспорт газа в Китай не должен отразиться на обеспечении экологически чистым топливом региональных потребителей", — сказал Лимаренко.

Он отметил, что процесс газификации области идет быстро: в 2018 году ее уровень составлял всего 14%, а сегодня уже 57%. По информации губернатора, к 2026 году вместе с "Газпромом" власти Сахалина обеспечат полную газификацию региона.