2023-11-10T21:41:03+03:00
2023-11-10T21:41:03+03:00
2023-11-10T21:41:03+03:00
2023
https://1prime.ru/regions/20231110/842237569.html
На Сахалине оценили влияние экспорта газа в КНР на газоснабжение в регионе
Регионы
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Экспорт газа в Китай после включения газопроводов "Сила Сибири" и "Сахалин-Хабаровск-Владивосток" в единую систему газоснабжения страны не должен помешать обеспечению этим... ПРАЙМ, 10.11.2023
энергетика, регионы, экономика, новости, газ, россия, сахалин, китай, экспорт газа
https://cdnn.1prime.ru/images/84144/40/841444052.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84144/40/841444052.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84144/40/841444051.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84144/40/841444051.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84144/40/841444039.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84144/40/841444039.jpg
https://1prime.ru/global/20231110/842237407.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Экспорт газа в Китай после включения газопроводов "Сила Сибири" и "Сахалин-Хабаровск-Владивосток" в единую систему газоснабжения страны не должен помешать обеспечению этим топливом сахалинцев, сообщил РИА Новости на международной выставке-форуме "Россия" губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.
"Газификация региона ведется в основном за счет газа, который добывается в рамках проекта "Сахалин-2". По газопроводу Сахалин-Хабаровск-Владивосток поставляется газ проектов "Сахалин-1", "Сахалин-2" и "Сахалин-3". Экспорт газа в Китай не должен отразиться на обеспечении экологически чистым топливом региональных потребителей", — сказал Лимаренко.
Он отметил, что процесс газификации области идет быстро: в 2018 году ее уровень составлял всего 14%, а сегодня уже 57%. По информации губернатора, к 2026 году вместе с "Газпромом" власти Сахалина обеспечат полную газификацию региона.