МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 апреля 2024 года разработать программы геологического изучения недр Дальневосточного и Сибирского федеральных округов и включить их в проект "Геология: возрождение легенды", говорится в поручениях президента по итогам Восточного экономического форума, опубликованных на сайте Кремля. Трутнев назвал объем привлеченных на Дальний Восток инвестиций

В сентябре глава Минприроды Александр Козлов сообщил, что министерство подготовило программу геологического изучения Дальнего Востока, согласно которой планируется открытие около тысячи новых месторождений за счет 256 новых перспективных площадей к 2035 году.

Срок – 1 апреля 2024 г.

Ответственным за исполнение поручения назначен премьер-министр Михаил Мишустин.

АВИАПЕРЕВОЗКИ

Также глава государства поручил разработать план мероприятий по развитию авиаперевозок внутри Дальневосточного федерального округа, направленный на их рост до 4 миллионов пассажиров в год к 2030 году.

Согласно поручению, должно быть предусмотрено строительство и модернизация аэропортов, аэродромов, вертодромов и посадочных площадок; поставка в необходимом количестве отечественных самолетов и вертолетов для региональной и малой авиации; снижение затрат на перевозку пассажиров, в том числе за счет использования механизмов льготного лизинга; повышение доступности для россиян таких перевозок.

ТУРИЗМ И ИНВЕСТИЦИИ

В рамках развития туризма в регионе Путин поручил выделить в 2024 году дополнительные средства на создание и развитие туристической инфраструктуры в национальных парках в ДФО. Доклад необходимо представить до 31 декабря 2023 года, ответственный — премьер-министр Михаил Мишустин.

Правительство по поручению президента рассмотрит создание в ДФО зон с особым статусом для привлечения инвестиций в высокотехнологичные проекты, срок представления доклада — 15 декабря 2023 года.