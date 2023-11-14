МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 15 декабря доложить об увеличении максимального размера "Дальневосточной ипотеки" на новостройки до 9 миллионов рублей, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. Путин дал ряд поручений по развитию Дальнего Востока

"Правительству Российской Федерации… обеспечить внесение в условия программы "Дальневосточная ипотека" изменений, предусматривающих: увеличение до 9 миллионов рублей максимального размера жилищного (ипотечного) кредита, используемого на приобретение указанными в программе гражданами квартиры на первичном рынке жилья или строительство индивидуального жилого дома общей площадью более 60 квадратных метров… Доклад — до 15 декабря 2023 года", — говорится в поручении.

Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 15 декабря доложить о распространении "дальневосточной" ипотеки на работников оборонно-промышленного комплекса в ДФО и Арктике.

"Обеспечить внесение в условия программы "Дальневосточная ипотека" изменений, предусматривающих: распространение программы на работников организаций оборонно-промышленного комплекса, расположенных на территории Дальневосточного федерального округа, а также на сухопутных территориях Арктической зоны Российской Федерации (без учета предусмотренных в программе условий, касающихся возраста и семейного положения граждан)", — говорится в поручении.

Ответственным за исполнение назначен премьер-министр России Михаил Мишустин.