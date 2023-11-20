МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Рейтинг российских регионов по уровню зарплаты возглавили Чукотский автономный округ и ЯНАО, в конце списка оказались Калмыкия и Ингушетия, свидетельствует исследование РИА Новости. Названы регионы - лидеры по ипотечным платежам

РОСТ ЗАРПЛАТ

Эксперты обращают внимание на то, что российская экономика в последние годы сталкивалась с различными серьезными вызовами, однако для рынка труда этот период выдался скорее позитивным. Так, например, за последние 12 месяцев наблюдался заметный рост зарплат, а безработица обновила исторический минимум.

Согласно статистике Росстата, номинальная среднемесячная зарплата c сентября 2022 года по август 2023 года составила немногим более 60 тысяч рублей в месяц (с учетом выплаты НДФЛ), что на 13,7% больше, чем за предыдущий 12-месячный период. Для сравнения номинальная средняя зарплата в 2021-м увеличилась на 11,5% и на 7,3% — в 2020 году. При этом безработица в августе составила только 3%, что стало историческим минимумом за все время наблюдения, а также в разы меньше, чем во многих развитых странах.

Хотя динамика трудовых доходов имеет явный позитивный тренд, аналитики отмечают, что одновременно в России наблюдается достаточно большая дифференциация по размеру зарплат. В основе самых больших различий в уровне оплаты труда лежат региональные особенности. Для определения этих различий эксперты РИА Новости провели шестое ежегодное исследование по уровню и распределению зарплат в регионах России и составили рейтинг регионов по неравенству зарплат.

КАК СЧИТАЛИ РЕЙТИНГ

В качестве основного показателя ранжирования в рейтинге была использована доля работников, получающих на руки 100 тысяч рублей и более в месяц (высокооплачиваемые работники). Кроме того, были проанализированы и приведены в рейтинге такие показатели, как доля низкооплачиваемых работников (менее 20 тысяч рублей в месяц), а также диапазон самых распространенных зарплат в регионе. Названы регионы России, лидирующие в рейтинге доступности аренды жилья

Оценка доли работников с зарплатой выше 100 тысяч рублей и ниже 20 тысяч рублей производилась на основе данных официальной статистики по средним чистыми зарплатам за 12 месяцев (с сентября 2022 года по август 2023 года) и распределении заработной платы по крупным и средним организациям.

Регионы проранжированы по доле работающих с зарплатой, превышающей 100 тысяч рублей. Полагалось, что самые распространенные заработные платы получает половина жителей региона (остальное население относится к четверти самых низко- и четверти высокооплачиваемых сотрудников).

ВЫСОКИЕ ЗАРПЛАТЫ НА СЕВЕРЕ

Согласно оценкам РИА Новости, на скользящем интервале с сентября 2022 года по август 2023 года в среднем по России 14,7% работников могут похвастаться зарплатой более 100 тысяч рублей в месяц. Для сравнения в исследовании 2022 года на долю высокооплачиваемых работников приходилось менее 10% и 7,9% в 2020 году. Таким образом, аналитики отмечают, что наблюдается планомерный рост доли работников с относительно высокими зарплатами. Доля выше среднероссийского значения в текущем рейтинге наблюдается в 18 регионах. При этом в 28 регионах доля работников с зарплатой 100 тысяч рублей не превышает 5%. Названы регионы - лидеры по доходам населения

Как и прежде, в топ-10 регионов по доле работников с высокими зарплатами вошли северные и дальневосточные регионы, а также Москва. По результатам исследования, лидером по зарплатам, как и ранее, является Чукотский автономный округ. В этом регионе 58,7% работников зарабатывают 100 тысяч рублей. При этом Чукотка занимает лидирующую позицию в этом рейтинге с 2019 года.

Вторую строчку занял Ямало-Ненецкий автономный округ, который может похвастаться тем, что 52,7% работников зарабатывают тут более 100 тысяч рублей в месяц. Замыкает первую тройку по доле высоких зарплат Магаданская область с результатом 47,6%. На четвертом и пятом местах расположились Ненецкий автономный округ и Москва, в которых зарплату более 100 тысяч рублей получают 42,5% и 39,3% работников соответственно.

Также высокой долей — более 30% — работников с такой зарплатой характеризовались Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Сахалинская область, Республика Саха (Якутия) и Камчатский край. В этих регионах относительно исследования 2022 года прирост доли высокооплачиваемых работников составил от 7 до 11 процентных пунктов. При этом наибольшим приростом характеризовалась Республика Саха (Якутия), а наименьшим — Камчатка.

Но даже среди лидеров рейтинга наблюдается достаточно большая разница в уровне и распределении зарплат. Например, замыкающая десятку Мурманская область в 2,1 раза уступает лидеру рейтинга, а Республика Бурятия, которая занимает 30-е место рейтинге, уже более чем в шесть раз уступает лидеру по доле работников с зарплатой выше 100 рублей в месяц.

ПОЗИТИВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ВО ВСЕХ РЕГИОНАХ

Если сравнивать результаты текущего рейтинга с прошлым годом, то можно сделать вывод, что во всех регионах наблюдались позитивные изменения – нет ни одного региона, в котором доля высокооплачиваемых работников не выросла, и ни одного региона, где доля низкооплачиваемых не снизилась. Названы регионы - лидеры по уровню материального благополучия

Максимальное увеличение доли высокооплачиваемых работников отмечено в северных регионах, а тройкой лидеров по динамике являются Магаданская область, где рост составил 14 процентных пунктов, Республике Саха (Якутия) с ростом 10,7 процентного пункта и Ханты-Мансийский АО – Югра (+9,8 процентного пункта).

Самое большое снижение доли низкооплачиваемых наблюдается в регионах, где эта доля как правило высока. Так, наибольшее снижение доли низкооплачиваемых работников отмечается в Алтайском крае, где она сократилась на 12,6 процентного пункта, Кабардино-Балкарской республике (-12,4 процентного пункта) и Республике Северная Осетия-Алания (-10,2 процентного пункта).

АУТСАЙДЕРЫ РЕЙТИНГА

В 43 регионах доля работников с зарплатой в 100 тысяч рублей в месяц составляет менее 6,5%, то есть в большинстве регионов России зарплата в 100 тысяч рублей в месяц относительно редка. Отдельно эксперты отмечают, что в девяти регионах менее 3% работников могут похвастаться заработком выше 100 тысяч рублей в месяц, а еще в 19 регионах эта доля находится в диапазоне от 3% до 5%. Названы регионы - лидеры по доступности ипотеки

По расчетам РИА Новости, в среднем в трех замыкающих рейтинг регионах доля зарплат 100 тысяч рублей в месяц в 26 раз меньше, чем в среднем у тройки регионов-лидеров.

Согласно исследованию РИА Новости, минимальная доля высокооплачиваемых работников в текущем рейтинге наблюдается в Республике Калмыкия – 1,8%. Также в нижней части списка располагаются: Республика Ингушетия (2,08%), Кабардино-Балкарская Республика (2,12%) Республика Дагестан (2,3%) и Чеченская Республика (2,3%).

Также в последнюю десятку еще входят следующие регионы: Республика Северная Осетия — Алания (2,4%), Кабардино-Балкарская Республика (2,4%), Республика Мордовия (2,7%), Ивановская область (2,9%) и Орловская область (3,1%). Таким образом, в числе субъектов РФ с минимальной долей высокооплачиваемых работников наблюдается преимущественно южные национальные республики, а также нескольких регионов центральной России.

ДОЛЯ НИЗКООПЛАЧИВАЕМЫХ РАБОТНИКОВ

В 17 регионах страны доля людей, получающих менее 20 тысяч рублей в месяц, превышает 20%. Высокая доля низкооплачиваемых работников отмечена в Чеченской Республике — 35,6%, в Республике Ингушетия (34,1%), Республике Дагестан (32,2%), Карачаево-Черкесская Республике (30,8%), Кабардино-Балкарская Республике (29%) и Республика Северная Осетия — Алания (28,8%). Составлен рейтинг регионов России по долям расходов жителей на ЖКХ

Эксперты отмечают, что общий рост зарплат в стране и повышение минимального размера оплаты труда оказывают благотворное влияние на уровень заработка у низкооплачиваемых работников, однако в ряде регионов проблема низких официальных зарплат по-прежнему стоит достаточно остро.

С другой стороны, в дальневосточных и северных регионах почти нет людей, которые зарабатывают менее 20 тысяч рублей в месяц. Например, в Камчатском крае нет работников с зарплатой менее 20 тысяч рублей. Еще в шести северных регионах этот показатель не превышает 1%, к этим регионам относятся: Магаданская область, Мурманская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Республика Саха (Якутия) и Сахалинская область.

ТИПИЧНАЯ ЗАРПЛАТА ПО РОССИИ

В среднем по России среднестатистический работник может рассчитывать на чистую зарплату в диапазоне 29-71 тысячи рублей в месяц, то есть в этих пределах получают чистую зарплату половина работающих жителей страны, еще четверть получает больше, а четверть – меньше. У региона лидера, Чукотского автономного округа, диапазон типичной зарплаты – от 75 тысячи рублей до 166 тысяч рублей в месяц. В Ямало-Hенецком автономном округе типичная зарплата немного меньше – (70-163 тысячи рублей).

В Москве диапазон типичных зарплат один из самых широких 50-141 тысячи рублей. Таким образом, в столице достаточно много тех, кто зарабатывает неплохо, но и хватает тех, у кого зарплаты невысокие по меркам столицы. В Санкт-Петербурге диапазон самых распространенных зарплат составляет 42-96 тысяча рублей в месяц, что заметно уступает результату Москвы.

Всего же у 10 регионов верхняя граница диапазона типичных зарплат превышает 100 тысяч рублей, то есть такая зарплата для регионов-лидеров является вполне рядовой. С другой стороны, в 13 регионах верхняя граница зарплат не превышает 45 тысяч рублей в месяц, а в четырех регионах — менее 40 тысяч рублей в месяц.