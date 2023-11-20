МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Минтранс до конца 2024 года планирует обеспечить поставку около 12,5 тысячи транспортных средств в регионы, сообщил глава ведомства Виталий Савельев в рамках совещания с президентом России Владимиром Путиным.

"На текущий момент обеспечена поставка 1 658 транспортных средств, в том числе сегодня мы передаем 567 транспортных средств в 12 регионов страны. И всего до конца года планируем закупить более 5,5 тысяч транспортных средств, что вдвое больше суммарных поставок прошлых лет. До конца 2024 года мы планируем осуществить поставку порядка 12,5 тысяч транспортных средств", – сказал Савельев.

Он также напомнил, что новым регионам России в текущем году планируется передать более 600 автобусов различного класса.

Ранее президент России Владимир Путин поручил обеспечить повышение комфорта и скорости общественного транспорта в регионах в связи с повышающейся популярностью данного вида транспорта.