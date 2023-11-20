МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. На обновление общественного транспорта в регионах может быть направлено порядка 600 миллиардов рублей до 2030 года, заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин. Путин призвал повышать скорость и комфорт общественного транспорта

Президент РФ Владимир Путин в понедельник принял участие в церемонии обновления парка общественного транспорта в субъектах РФ по видеосвязи. Президент спросил Хуснуллина, смогут ли регионы сформировать заказ по общественному транспорту на вторую половину следующего года.

"Безусловно, могут. Мы вообще по вашему поручению собрали все проекты по обновлению общественного транспорта в проект "Мобильный город", это было прямое ваше поручение по итогам Госсовета", — доложил Хуснуллин.

Он уточнил, что в проект собрали все автобусы, электробусы, электрички, трамваи, троллейбусы и вагоны метро.

"Вообще цифра в перспективе до 2030 года — порядка 600 миллиардов. Регионы все выбирают", — добавил он.

Вице-премьер добавил, что многие регионы за счет инвестиционно-бюджетных кредитов вложились в обновление общественного транспорта и транспортной инфраструктуры.