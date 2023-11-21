ПЕКИН, 21 ноя — ПРАЙМ. Право народа Палестины на собственное государство слишком долго игнорировалось, что стало причиной продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе чрезвычайного виртуального саммита БРИКС. Путин раскрыл позицию России по сектору Газа

"Фундаментальная причина того, почему палестино-израильская ситуация развивается по сей день в том, что право палестинского народа на государственность, выживание и возвращение долгое время игнорировалось", — сказал Си Цзиньпин, слова которого приводит агентство Синьхуа.

Председатель напомнил, что Китай неоднократно указывал на необходимость создания и сосуществования двух государств — Израиль и Палестина, и считает приоритетом на данном этапе конфликта прекращение огня и освобождение захваченных гражданских лиц.

Си Цзиньпин подчеркнул, что новый виток конфликта на Ближнем Востоке продолжается уже больше месяца и привел к значительным жертвам среди мирного населения и гуманитарной катастрофе.

"В нынешней ситуации странам БРИКС крайне своевременно и необходимо выступить голосом справедливости и мира в палестино-израильском вопросе", — заявил китайский лидер.