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Си Цзиньпин напомнил о праве народа Палестины на государственность
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Право народа Палестины на собственное государство слишком долго игнорировалось, что стало причиной продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке, заявил председатель КНР Си... ПРАЙМ, 21.11.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ПЕКИН, 21 ноя — ПРАЙМ. Право народа Палестины на собственное государство слишком долго игнорировалось, что стало причиной продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе чрезвычайного виртуального саммита БРИКС.
"Фундаментальная причина того, почему палестино-израильская ситуация развивается по сей день в том, что право палестинского народа на государственность, выживание и возвращение долгое время игнорировалось", — сказал Си Цзиньпин, слова которого приводит агентство Синьхуа.
Председатель напомнил, что Китай неоднократно указывал на необходимость создания и сосуществования двух государств — Израиль и Палестина, и считает приоритетом на данном этапе конфликта прекращение огня и освобождение захваченных гражданских лиц.
Си Цзиньпин подчеркнул, что новый виток конфликта на Ближнем Востоке продолжается уже больше месяца и привел к значительным жертвам среди мирного населения и гуманитарной катастрофе.
"В нынешней ситуации странам БРИКС крайне своевременно и необходимо выступить голосом справедливости и мира в палестино-израильском вопросе", — заявил китайский лидер.