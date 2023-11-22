МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. После президентских выборов в России, которые запланированы на март 2024 года, высока вероятность, что некоторые губернаторы, например мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, могут войти в обновленный состав федеральных органов власти в связи с формированием нового состава правительства РФ и администрации президента, следует из доклада "XV рейтинг политической устойчивости губернаторов "Госсовет 2.0", подготовленном холдингом "Минченко консалтинг", который есть в распоряжении РИА Новости. Глава Крыма рассказал о поддержке туротрасли в регионе

Согласно главе 6 статьи 116 Конституции Российской Федерации, правительство РФ слагает свои полномочия перед вновь избранным президентом.

"Формирование нового состава правительства РФ и администрации президента после марта 2024 года повышает вероятность того, что некоторые губернаторы могут войти в обновленный состав федеральных органов власти", — говорится в докладе компании "Минченко консалтинг".

В материале отмечается, что одними из потенциальных кандидатов в губернаторском корпусе, которые могли бы перейти на федеральный уровень, "учитывая опыт работы в руководящих структурах центральной власти", могли бы стать мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и глава Новгородской области Андрей Никитин.

"Еще один фактор ротации губернаторского корпуса после президентских выборов может заключаться в назначении экс-чиновников федерального уровня на посты региональных глав в случае их ухода из правительства РФ или президентской администрации", — говорится в докладе.

Такие перестановки, предполагается в материале, могут быть совмещены с задачей точечных ротаций в тех регионах, где в 2024 году ожидаются губернаторские выборы.

В единый день голосования в сентябре 2024 года прямые выборы губернатора пройдут в 16 регионах.