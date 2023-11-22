"Госсовет 2.0": после марта ряд губернаторов могут войти в правительство и АП
МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. После президентских выборов в России, которые запланированы на март 2024 года, высока вероятность, что некоторые губернаторы, например мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, могут войти в обновленный состав федеральных органов власти в связи с формированием нового состава правительства РФ и администрации президента, следует из доклада "XV рейтинг политической устойчивости губернаторов "Госсовет 2.0", подготовленном холдингом "Минченко консалтинг", который есть в распоряжении РИА Новости.
Согласно главе 6 статьи 116 Конституции Российской Федерации, правительство РФ слагает свои полномочия перед вновь избранным президентом.
"Формирование нового состава правительства РФ и администрации президента после марта 2024 года повышает вероятность того, что некоторые губернаторы могут войти в обновленный состав федеральных органов власти", — говорится в докладе компании "Минченко консалтинг".
В материале отмечается, что одними из потенциальных кандидатов в губернаторском корпусе, которые могли бы перейти на федеральный уровень, "учитывая опыт работы в руководящих структурах центральной власти", могли бы стать мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и глава Новгородской области Андрей Никитин.
"Еще один фактор ротации губернаторского корпуса после президентских выборов может заключаться в назначении экс-чиновников федерального уровня на посты региональных глав в случае их ухода из правительства РФ или президентской администрации", — говорится в докладе.
Такие перестановки, предполагается в материале, могут быть совмещены с задачей точечных ротаций в тех регионах, где в 2024 году ожидаются губернаторские выборы.
В единый день голосования в сентябре 2024 года прямые выборы губернатора пройдут в 16 регионах.
https://1prime.ru/regions/20231122/842330861.html