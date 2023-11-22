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Путин поручил профинансировать строительство жилья для таможенников в ДФО
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Президент России Владимир Путин поручил правительству выделить средства на строительство служебного жилья для сотрудников Федеральной таможенной службы (ФТС) на Дальнем Востоке... ПРАЙМ, 22.11.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил правительству выделить средства на строительство служебного жилья для сотрудников Федеральной таможенной службы (ФТС) на Дальнем Востоке. Перечень поручений опубликован на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации… обеспечить финансирование строительства служебных жилых помещений для должностных лиц ФТС России в непосредственной близости от приоритетных пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации, расположенных в Дальневосточном федеральном округе", — говорится в документе.
Срок исполнения поручения — 1 марта 2024 года.
В конце октября врио главы ФТС Руслан Давыдов, выступая на совещании президента с членами правительства, предложил рассмотреть возможность выделить Минстрою дополнительное финансирование на строительство служебного жилья для таможенников в непосредственной близости от приоритетных пунктов пропуска на Дальнем Востоке.
Министр финансов Антон Силуанов тогда сказал, что ресурсы на это будут выделены.