МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. Росприроднадзор подготовил обзор состояния устаревших мусорных полигонов, эксплуатация которых разрешена до 2026 года, наиболее сложная ситуация в Ингушетии, Калининградской, Ленинградской областях и в Краснодарском крае, сообщила РИА Новости глава ведомства Светлана Радионова. Украина выделит американцам земли под захоронение химотходов, узнали СМИ

В декабре 2022 года Госдума приняла поправки в законодательство, продлевающие возможность использовать устаревшие мусорные полигоны еще на три года — до 1 января 2026-го.

"Мы надеемся, что федеральные территориальные схемы РЭО заработают. Мы на сегодняшний момент подготовили большой обзор о том, где мы считаем ситуацию сложной. Это Ингушетия, Калининград, Ленинградская область, Краснодарский край. Таких регионов достаточно много в стране, которым надо уже начать реализовывать, то, что необходимо реализовывать", — сказала Радионова.

Она подчеркнула, что задача, обозначенная президентом, должна быть выполнена — полигонное захоронение нужно сократить на 50%, это один из ключевых показателей эффективности глав субъектов.

"Больше всего меня удивляет, когда команда региональная, вместо того, чтобы готовиться загодя, дожидается, когда полигон подходит к нулю, и уже после этого начинает принимать решение по выделению нового участка", — добавила глава надзорного ведомства.

"Мусорная" реформа началась в России 1 января 2019 года. Программа обновления системы обращения с отходами входит в нацпроект "Экология". Согласно показателям нацпроекта, на переработку к 2024 году должно будет отправляться 36% бытового мусора вместо 7% в 2019 году. Цель к 2030 году — сортировка 100% объема ТКО и снижение на 50% ТКО, которые направляются на полигоны.