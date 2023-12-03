МОСКВА, 3 дек — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поздравил жителей Магаданской области с 70-летием образования региона и отметил, что здесь в последние годы реализуют крупные проекты в добывающей отрасли и АПК. Путин призвал юристов оказывать помощь людям

Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Уважаемые друзья! Поздравляю вас со знаменательной датой — 70-летием образования Магаданской области", — говорится в телеграмме.

Путин подчеркнул, что многие поколения жителей Колымского края внесли значимый вклад в освоение его уникальных природных ресурсов, укрепление экономики, создание социальной, энергетической, транспортной инфраструктуры.

"И конечно, мы всегда будем помнить о мужестве и стойкости магаданцев в годы Великой Отечественной войны", — добавил он.

По словам российского лидера, на сегодняшний день Магаданская область обладает огромным потенциалом развития, хорошими возможностями для привлечения серьёзных инвестиций. Путин отметил, что "в последние годы в регионе реализуются крупные проекты в добывающей отрасли, АПК, строятся новые школы, больницы, центры культуры, спортивно-оздоровительные комплексы".

Президент пожелал жителям Магаданской области успехов и всего самого доброго.