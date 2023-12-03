2023-12-03T10:32:34+03:00
2023-12-03T10:32:34+03:00
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Правительство направит допфинансирование на развитие инфраструктуры ДФО
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Правительство направит дополнительное финансирование в размере более 473 миллионов рублей на развитие инфраструктуры в регионах Дальнего Востока, сказано на сайте кабмина. "На... ПРАЙМ, 03.12.2023
финансы, регионы, экономика, новости, россия, правительство рф, развитие инфраструктуры дфо
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 3 дек — ПРАЙМ. Правительство направит дополнительное финансирование в размере более 473 миллионов рублей на развитие инфраструктуры в регионах Дальнего Востока, сказано на сайте кабмина.
"На реализацию планов социального развития центров экономического роста регионов, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, будет дополнительно направлено более 473 млн рублей. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в сообщении.
Правительство отметило, что средства пойдут в Приморский край на приобретение тяжелой техники для проведения аварийно-спасательных работ, расчистки русел рек и дноуглубительных работ и в Сахалинскую область на строительство автомобильной дороги Китовое – Янкито.
Кроме того допфинансирование также получат Еврейская автономная область на реконструкцию систем оповещения об угрозе возникновения ЧС и Чукотский автономный округ на приобретение, доставку и монтаж двух модульных цехов, необходимых для зверобойного промысла.