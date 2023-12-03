МОСКВА, 3 дек — ПРАЙМ. Правительство направит дополнительное финансирование в размере более 473 миллионов рублей на развитие инфраструктуры в регионах Дальнего Востока, сказано на сайте кабмина. Правительство расширило виды инфраструктурной поддержки инвесторов в ДФО

"На реализацию планов социального развития центров экономического роста регионов, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, будет дополнительно направлено более 473 млн рублей. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в сообщении.

Правительство отметило, что средства пойдут в Приморский край на приобретение тяжелой техники для проведения аварийно-спасательных работ, расчистки русел рек и дноуглубительных работ и в Сахалинскую область на строительство автомобильной дороги Китовое – Янкито.

Кроме того допфинансирование также получат Еврейская автономная область на реконструкцию систем оповещения об угрозе возникновения ЧС и Чукотский автономный округ на приобретение, доставку и монтаж двух модульных цехов, необходимых для зверобойного промысла.