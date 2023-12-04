МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. Республики Северного Кавказа — Чечня, Дагестан и Ингушетия оказались в лидерах рейтинга регионов, в которых жители наименее привержены вредным привычкам, в конце списка — регионы Сибири и Дальнего Востока, свидетельствует исследование РИА Новости. Росприроднадзор назвал регионы, где не хватает мусорных полигонов

КАК СЧИТАЛИ РЕЙТИНГ

Рейтинг регионов России по отсутствию вредных привычек подготовлен экспертами РИА Новости на основе данных официальной статистики.

Ни для кого не секрет, что распространение вредных привычек — одна из актуальных проблем российского общества. Бороться с ними возможно только при реализации комплекса мер и, что еще более важно, желания самого населения качественно изменить жизнь и начать заботиться о своем здоровье. Антитабачные и антиалкогольные кампании способствуют увеличению числа приверженцев ЗОЖ среди молодых людей, но о полном искоренении вредных привычек говорить еще рано, считают эксперты.

В основе рейтинга регионов РФ по отсутствию вредных привычек лежат шесть показателей, характеризующих распространенность основных вредных привычек среди населения. При расчете рейтинга учитывались потребление табачных изделий, продажа алкоголя, число преступлений, совершенных в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, смертность от причин, вызванных употреблением спиртного, а также число преступлений, связанных с наркотическими средствами и их аналогами.

Использовались показатели за последние три года (2020-2022 годы), которые усреднялись со взвешиванием по годам. По каждому показателю рассчитывался частный рейтинговый балл в диапазоне от 1 до 100. Итоговый рейтинговый балл определялся на основе частных баллов. Более высокий итоговый рейтинговый балл региона говорит о меньшей распространенности вредных привычек в регионе.

В ЛИДЕРАХ — СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ

Лидирующая тройка по сравнению с результатами прошлого года не изменилась. Как и год назад, первую строчку рейтинга занимает Чеченская Республика, вторую — Дагестан, а третью — Ингушетия. Высокие позиции в списке регионов по таким показателям, как потребление табачных изделий и алкогольной продукции, свидетельствуют о низкой распространенности вредных привычек в этих республиках Северного Кавказа, чему в немалой степени способствуют сложившийся веками образ жизни и строгие традиции, отмечают составители рейтинга.

Кроме вышеперечисленных северокавказских республик, в лидирующую группу рейтинга вошли Ульяновская область, Кабардино-Балкарская Республика, Волгоградская область, Республика Башкортостан, Рязанская область, Республика Марий Эл и Брянская область. По сравнению с результатами прошлого года в этой группе произошла небольшая ротация: Республика Башкортостан улучшила свой итоговый результат на 5,4 балла и вошла в число лидеров, а Тамбовская область, наоборот, покинула первую десятку. Кроме того, внутри группы также произошли изменения, наиболее заметные из которых заключаются в том, что Рязанская и Брянская области потеряли по три и две позиции, сместившись на 8 и 10 места соответственно, а Кабардино-Балкарская Республика, Волгоградская область и Республика Марий Эл улучшили свое положение и прибавили по одной позиции, заняв пятое, шестое и девятое места соответственно.

Отмечается, что во всех регионах лидирующей группы есть как сильные, так и слабые стороны. Низкое потребление табачных изделий, что отражается на высоких позициях по данному показателю, характерно для всех регионов первой десятки. Также все перечисленные регионы находятся в верхней половине или середине списка по показателям смертности от причин, вызванных употреблением спиртного, и преступлений, совершенных в состоянии наркотического и алкогольного опьянения.

Слабыми сторонами для ряда регионов первой десятки являются объемы потребления алкоголя и показатели, характеризующие распространение наркотических средств.

АУТСАЙДЕРЫ РЕЙТИНГА

В замыкающей рейтинг десятке также произошли некоторые изменения. В наибольшей степени привержены вредным привычкам жители Республики Хакасия, Еврейской автономной области, Камчатского края, Сахалинской области, Забайкальского края, Магаданской, Амурской областей, Ямало-Ненецкого автономного округа, Удмуртии и Карелии.

Наиболее заметные позитивные изменения в последней десятке рейтинга показали Удмуртская Республика, которая улучшила свои позиции и в рейтинге 2022 года поднялась на 77 место, а также Амурская область, занявшая 79 место. Самое существенное ухудшение позиций в последней десятке — у Карелии и Ямало-Ненецкого автономного округа, которые потеряли по семь позиций и заняли 76 и 78 строчки рейтинга соответственно.

Как отмечают специалисты, наиболее острой проблемой всех регионов, входящих в замыкающую рейтинг группу, остается употребление алкоголя и его последствия. По-прежнему самые высокие продажи алкоголя в пересчете на одного взрослого человека наблюдаются в Сахалинской области. Кроме того, в регионах данной группы достаточно высоки показатели смертности и преступности в состоянии алкогольного опьянения. Для большинства регионов в этой группе характерны одни из самых высоких по стране показателей преступности в состоянии алкогольного опьянения или связанных с употреблением наркотических средств.

ДИНАМИКА РЕЙТИНГОВОГО БАЛЛА

По сравнению с прошлым годом в рейтинге по отсутствию вредных привычек среди населения в 72 российских регионах рейтинговый балл вырос, в 11 — снизился, в Чеченской Республике и Самарской области — не изменился. Наиболее существенный прирост рейтингового балла показали Московская область (+11 баллов), Тюменская область (+11 баллов), Удмуртская Республика (+10,5 балла), Республика Саха (Якутия) (+10,1 балла) и Республика Мордовия (+10 баллов).

Положительную динамику рейтингового балла Московской области эксперты объясняют улучшением позиций по всем показателям, входящим в расчет рейтинга по отсутствию вредных привычек среди населения, Тюменской области — четырех показателей из шести и незначительным изменением двух других.

Санкт-Петербург продолжает улучшать свои позиции в рейтинге. По итогам 2022 года северная столица заняла 23 место, что на одну строчку выше, чем годом ранее. Итоговый результат Санкт-Петербурга вырос на 5 баллов благодаря снижению потребления табачных изделий, а также снижению уровня показателей преступности, связанных с распространением наркотических средств.

Результаты Москвы также улучшились (+2,3 балла), что позволило занять 49 место в рейтинге. Для столицы самое слабое место — высокий уровень распространения курения табака, но по сравнению с прошлым годом он снизился, при этом остальные показатели изменились незначительно. Сильной стороной обеих столиц эксперты считают невысокий уровень потребления алкоголя, что находит отражение в высоких позициях этих субъектов РФ и по таким показателям, как зарегистрированный уровень преступности в состоянии алкогольного опьянения и смертность от причин, вызванных употреблением спиртного.

Наиболее заметное снижение итогового результата в рейтинге по отсутствию вредных привычек среди населения показали Ямало-Ненецкий автономный округ (-8,6 балла) и Республика Карелия (-6 баллов). В Ямало-Ненецком автономном округе существенное влияние на общий результат оказал рост показателей, связанных с употреблением наркотических средств, а в Республике Карелия увеличились показатели, характеризующих потребление табачных изделий и зарегистрированный уровень преступлений, совершенных в состоянии наркотического опьянения.

Рассматривая показатели рейтинга в отдельности, эксперты отмечают, что по итогам 2022 года по сравнению с предыдущим, в 73 регионах РФ сократилось потребление табака, и лучшая динамика по этому показателю — в Ямало-Ненецком автономном округе, Мурманской области, Новосибирской области, Чукотском автономном округе, Республике Саха (Якутии), Республике Коми и Архангельской области.

Что касается потребления алкогольной продукции, то объем продаж в пересчете на чистый спирт в нашей стране по итогам 2022 года, по расчетам РИА Новости, составил 7,5 литра на взрослого человека и, по сравнению с предыдущим годом, немного вырос (7,4 литра). В 36 регионах уровень продаж ниже, чем в среднем по стране. Что касается динамики, то лучшее снижение объемов продаж алкогольной продукции в пересчете на чистый спирт показали Республика Адыгея, Удмуртская Республика и Магаданская область.