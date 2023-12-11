МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. Средние зарплаты специалистов массовых профессий в Оренбурге выросли сильнее всего по сравнению с заработком жителей других российских городов за 2023 год — почти на треть, до 29%, говорится в исследовании "Авито Работы", данные которого есть у РИА Новости. Собянин установил размер минимальной зарплаты в Москве

"Подводя итоги 2023 года, эксперты "Авито Работы" изучили динамику роста средних зарплатных предложений для специалистов массовых профессий в крупнейших городах России и составили топ-17 городов, в которых в декабре 2023 года работодатели стали предлагать среднюю зарплату больше, чем в январе текущего года. Абсолютным лидером стал Оренбург с приростом на 29%", — говорится в исследовании.

Средняя зарплата в Оренбурге составляет 60 234 рубля. На втором месте — Ставрополь, где зарплаты выросли на 20% до 54 646 рублей. Тройку лидеров замыкает Иркутск, в нем средняя зарплата выросла на 16% до 59 788 рублей.

В Рязани, Ульяновске и Набережных Челнах средние зарплаты выросли на 13%, в Краснодаре — на 12%, а в Красноярске на 10%. В Тюмени, Барнауле и Омске прирост составил 9%, а в Челябинске, Казани и Санкт-Петербурге — 8%. В Москве средние зарплаты массовых специалистов выросли на 6%. Рейтинг замкнули Пермь и Сочи, где зарплаты выросли на 5%.

"В целом по стране за последний год средние зарплатные предложения выросли на 9%. Если в январе 2023 года работодатели предлагали представителям массовых профессий в среднем 58 247 рублей, то теперь сумма составляет 63 722 рубля. Практически во всех городах страны прослеживается тенденция, при которой работодатели стараются привлекать соискателей и удерживать сотрудников достойной оплатой труда", — прокомментировал директор по развитию "Авито Работы" Дмитрий Пучков.