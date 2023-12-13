МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о передаче Калининградской области полномочий РФ по господдержке предпринимателей региона. Госдума одобрила новый законопроект о материнском капитале

Документ корректирует форму обеспечения поддержки юридических лиц, работающих в Калининградской области, и резидентов расположенной в регионе особой экономической зоны (ОЭЗ). Он предусматривает, что c 1 января 2024 года полномочия РФ по господдержке таких предпринимателей перейдут к Калининградской области.

Источником финансового обеспечения господдержки станет субвенция из федерального бюджета, которая носит целевой характер и не может использоваться на другие цели. Калининградская область будет получать такие субвенции вместо иных межбюджетных трансфертов, которые она с 2015 года получала из федерального бюджета на господдержку юрлиц и резидентов ОЭЗ.

Закон необходимо принять в этом году, чтобы предприятия и резиденты Калининградской области в рабочем порядке могли продолжить получать соответствующую поддержку от государства, заявила журналистам первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Надежда Школкина. "Без его принятия около 150 предприятий и резидентов ОЭЗ Калининградской области… останутся с 1 января следующего года без государственной поддержки, что для многих из них означает банкротство", — пояснила она.

Всего области было предоставлено 299,7 миллиарда рублей таких трансфертов, говорил в середине ноября замдиректора департамента регионального развития Минэкономразвития РФ Александр Солдатов. Эти средства регион, по его словам, доводит до инвесторов, чтобы обеспечить неухудшение условий бизнеса и сохранить конкурентоспособность по сравнению с общероссийскими условиями работы.

В Калининградской области действуют 122 соглашения, по которым инвесторам предоставляются субсидии, благодаря чему удалось сохранить 17,5 тысяч рабочих мест, подчеркивал замглавы департамента. Эти субсидии юрлица могут тратить на выплату зарплаты, уплату налогов, таможенных платежей, страховых взносов — то есть, по сути, они идут на возмещение их затрат, отмечал Солдатов.

На ближайшие три года, по его словам, в федеральный бюджет заложено 61,8 миллиарда рублей на предоставление Калининградской области субвенций по новому формату: в 2024 году – 18,6 миллиарда, в 2025 году – 20,6 миллиарда, в 2026 году – 22,6 миллиарда рублей.