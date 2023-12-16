ПЕКИН, 16 дек — ПРАЙМ. Программа "Дальневосточная ипотека" эффективно помогла обеспечить приток населения в регион, заявил РИА Новости заместитель председателя правительства РФ, полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

Ранее президент России Владимир Путин одобрил идею поднять планку по льготной ипотеке выше 6 миллионов рублей в регионах. В конце ноября правительство РФ распространило действие программы "Дальневосточная ипотека" на Арктическую зону страны.

"Вы знаете, мы сейчас, наверное, не будем заниматься прогнозами относительно арктической зоны, а просто скажем, что сегодня "Дальневосточная ипотека" влияет на темпы строительства на Дальнем Востоке", — сказал Трутнев.

Он сообщил, что "сегодня более половины ипотечных кредитов берется в рамках этого механизма, темпы роста строительства, насколько я помню, приблизительно на 40% превышают среднероссийский уровень".

"И, собственно говоря, самая главная задача, которая перед нами стоит — это обеспечить приток населения на Дальний Восток. Другой столь эффективной меры мы пока не видим", — указал он.