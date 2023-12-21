СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек — ПРАЙМ. Движение по Крымскому мосту открыто, ограничение продлилось более часа, говорится в оперативном Telegram-канале информационного центра о ситуации на автоподходах к мосту. Правительство сообщило о завершении ремонта сухопутного маршрута в Крым

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", — говорится в сообщении.

Движение перекрыли в 15.08 мск. Причины не назывались. Открыли движение в 16.13 мск.