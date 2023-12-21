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Движение по Крымскому мосту открыли
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Движение по Крымскому мосту открыто, ограничение продлилось более часа, говорится в оперативном Telegram-канале информационного центра о ситуации на автоподходах к мосту... ПРАЙМ, 21.12.2023
регионы, экономика, новости, россия, крымский мост
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек — ПРАЙМ. Движение по Крымскому мосту открыто, ограничение продлилось более часа, говорится в оперативном Telegram-канале информационного центра о ситуации на автоподходах к мосту.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", — говорится в сообщении.
Движение перекрыли в 15.08 мск. Причины не назывались. Открыли движение в 16.13 мск.