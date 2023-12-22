МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Сенаторы одобрили закон о предоставлении с 1 января на региональном уровне инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль организаций при реализации инвестиционных проектов с господдержкой. Мишустину предложили ввести налоговый вычет на покупку российских машин

Инвестиционный налоговый вычет — один из механизмов поощрения инвестиционной активности. В субъектах РФ, где он действует, предприниматели могут уменьшить размер налога на прибыль, уплачиваемого в местный бюджет.

Документ был разработан Минэкономразвития по поручению президента России Владимира Путина. Он устанавливает единые критерии применения этой льготы на региональном уровне и привязку к реализации проектов, в том числе направленных на достижение технологического суверенитета РФ, пояснял ранее премьер-министр Михаил Мишустин.

Документ с 1 января 2024 года дает право организациям, реализующим инвестпроекты, включенные в реестр проектов технологического суверенитета и структурной адаптации экономики РФ или соответствующие критериям кабмина РФ, получить по решению региональных властей инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль. При этом организации, заключившие соглашение о защите и поощрении капиталовложений, не получат права на вычет.

Обязательным условием применения вычета станет заключение инвестиционного соглашения между инвестором и региональными властями. В состав вычета можно будет гарантированно включить до 25% капитальных затрат, и ставка налога на прибыль в региональный бюджет составит не более 10%. Вычет будет применяться в отношении основных средств, введенных в эксплуатацию, либо первоначальная стоимость которых изменена не позднее пяти лет с даты заключения инвестиционного соглашения.