2023-12-24T18:53:20+03:00
2023-12-24T18:53:20+03:00
2023-12-24T18:53:20+03:00
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Кабмин одобрил правовые основы создания и функционирования МТОР
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Правительство одобрило установление правовых норм и порядок создания и функционирования международной территории опережающего развития (МТОР), сообщается на сайте кабмина... ПРАЙМ, 24.12.2023
макроэкономика, регионы, экономика, новости, россия, мтор, правительство
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 24 дек — ПРАЙМ. Правительство одобрило установление правовых норм и порядок создания и функционирования международной территории опережающего развития (МТОР), сообщается на сайте кабмина.
"Решение правительства: одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в статью 6 федерального закона "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" и федеральный закон "О территориях опережающего развития в Российской Федерации" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", — говорится в сообщении.
Также законопроект устанавливает требования к резидентам МТОР и инвестиционным проектам, планируемым к реализации на такой территории, а также вводит в Дальневосточном федеральном округе специальный режим, предусматривающий создание наиболее благоприятных условий для реализации совместно с партнерами из дружественных стран проектов по производству продукции с высокой добавленной стоимостью.
Кроме того, приняты изменения в Налоговый кодекс Российской Федерации в целях установления мер государственной поддержки в отношении резидентов международной территории опережающего развития.