МОСКВА, 24 дек — ПРАЙМ. Правительство одобрило установление правовых норм и порядок создания и функционирования международной территории опережающего развития (МТОР), сообщается на сайте кабмина. Правительство предоставит новые льготы резидентам МТОР и ДФО

"Решение правительства: одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в статью 6 федерального закона "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" и федеральный закон "О территориях опережающего развития в Российской Федерации" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", — говорится в сообщении.

Также законопроект устанавливает требования к резидентам МТОР и инвестиционным проектам, планируемым к реализации на такой территории, а также вводит в Дальневосточном федеральном округе специальный режим, предусматривающий создание наиболее благоприятных условий для реализации совместно с партнерами из дружественных стран проектов по производству продукции с высокой добавленной стоимостью.

Кроме того, приняты изменения в Налоговый кодекс Российской Федерации в целях установления мер государственной поддержки в отношении резидентов международной территории опережающего развития.