МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Москва, Санкт-Петербург и Московская область стали лидерами агрегированного рейтинга рейтингов по итогам 2023 года, набрав наибольшее число баллов в рейтингах по качеству жизни, социально-экономическому положению, материальному благополучию и других, свидетельствует исследование РИА Новости. Названы регионы России - лидеры по отсутствию вредных привычек

КАК СЧИТАЛИ РЕЙТИНГ

Экспертами РИА Новости подготовлен итоговый рейтинг регионов, позволяющий дать комплексную оценку позиции того или иного региона, складывающуюся из мест в ключевых рейтингах, выпущенных в 2023 году, характеризующих основные сферы социального и экономического развития субъектов РФ.

Рейтинг рассчитан путем агрегирования баллов регионов в рейтингах по качеству жизни, социально-экономическому положению субъектов РФ, по рынку труда, материальному благополучию населения, научно-технологическому развитию, а также по приверженности населения здоровому образу жизни.

Лидерами итогового рейтинга стали Москва и Санкт Петербург с агрегированным рейтинговым баллом выше 80 при возможном диапазоне значений от 1 до 100. Две столицы занимали соответственно первые и вторые места в четырех из шести, учитываемых при расчете агрегированного показателя, рейтингах. Исключением стали "Рейтинг регионов РФ по материальному благополучию населения", где Москва занимала пятое, а Санкт-Петербург восьмое места, и "Рейтинг регионов по приверженности населения здоровому образу жизни" (25-е и 13-е места соответственно).

ЛИДЕРЫ РЕЙТИНГА

В первую десятку итогового рейтинга также вошли Московская область, Республика Татарстан, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Нижегородская область, Свердловская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Краснодарский край и Самарская область. Названы регионы России - лидеры по зарплатам

Эти регионы входили в число лидеров в большинстве ключевых рейтингов, выпущенных РИА Новости в 2023 году, и находились преимущественно в числе первых 20.

В то же время, как отмечают эксперты, были некоторые исключения. Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ямало-Ненецкий автономный округ и Краснодарский край находились в середине "Рейтинга регионов по научно-технологическому развитию", занимая 41-е, 49-е и 48-е места соответственно.

Ямало-Ненецкий автономный округ занимал 48-е место в "Рейтинге регионов по рынку труда". Краснодарский край и Самарская область – 22-е и 26-е места в "Рейтинге регионов РФ по материальному благополучию населения".

Кроме того, восемь регионов из первой десятки агрегированного рейтинга располагались ниже 20-го места в "Рейтинге регионов по приверженности населения ЗОЖ", за исключением Санкт-Петербурга и Краснодарского края.

АУТСАЙДЕРЫ РЕЙТИНГА

Последние места в итоговом рейтинге занимают северокавказские, сибирские и дальневосточные регионы. Это Кабардино-Балкарская Республика, Республика Хакасия, Республика Северная Осетия – Алания, Республика Калмыкия, Забайкальский край, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Алтай, Республика Ингушетия, Еврейская автономная область, Республика Тыва.

Как поясняют составители рейтинга, в большинстве включенных в расчет ключевых рейтингов данные регионы располагались внизу списка и занимали места преимущественно ниже 70-го. В то же время в "Рейтинге регионов по приверженности населения ЗОЖ" северокавказские регионы входят в число лидеров, причем не только в 2023 году.