МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий с 1 марта 2024 года особенности правового регулирования в сфере сельского хозяйства в новых регионах. Названы лидеры итогового рейтинга российских регионов за 2023 год

Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Закон обеспечит правовую поддержку сельскохозяйственного производства в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях.

Он разрешает этим регионам регулировать ряд процедур в сфере АПК своими нормативными правовыми актами после согласования с Минсельхозом России.

До 1 марта 2025 года такой порядок будет действовать для правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов на продукцию, подлежащую федеральному ветеринарному госконтролю (надзору), а также для ветеринарных правил маркирования и учета животных; а до 1 января 2026 года – для ветеринарных правил убоя животных.

После согласования с Минсельхозом новые регионы до конца 2024 года смогут устанавливать требования к производству (выращиванию), хранению, транспортировке, реализации и использованию семян сельскохозяйственных растений на своих территориях.

Помимо этого, до 1 января 2026 года ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области смогут самостоятельно своими нормативными правовыми актами устанавливать порядок отнесения юрлиц, крестьянских (фермерских) хозяйств или индивидуальных предпринимателей к племенным хозяйствам, а также требования к ним. До 2026 года на эти регионы не будут распространятся и требования по учету мелиоративных лесных насаждений.

Выданные украинскими властями до присоединения этих регионов к России документы, на основании которых осуществляется рыбоводство, будут действовать до окончания срока их действия, но не позднее 1 января 2026 года.