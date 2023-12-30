СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек — ПРАЙМ. Очередь из желающих попасть в Крым выстроилась перед Крымским мостом, рассказал оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту. Аксенов оценил объем туристического потока в Крым в 2023 году

"В очереди со стороны Тамани находится 243 транспортных средств. Ожидание около часа. Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет", — говорится в сообщении.

Статистика приводится по состоянию на 10.00 по мск. При этом по состоянию на 9.00 в очереди желающих въехать в Крым находилось 126 автомобилей.

Водители ждут очереди для проверки перед въездом на Крымский мост. Данная мера введена в рамках транспортной безопасности. На автоподходах к мосту развернуты специальные досмотровые пункты.

Ранее министр курортов и туризма республики Вадим Волченко заявил, что Крым остается одним из любимых мест отдыха россиян на предстоящих новогодних праздниках.