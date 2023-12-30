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Перед Крымским мостом выстроилась очередь из автомобилей
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Очередь из желающих попасть в Крым выстроилась перед Крымским мостом, рассказал оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту. "В очереди со стороны... ПРАЙМ, 30.12.2023
транспорт, бизнес, регионы, экономика, новости, россия, крымский мост
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек — ПРАЙМ. Очередь из желающих попасть в Крым выстроилась перед Крымским мостом, рассказал оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту.
"В очереди со стороны Тамани находится 243 транспортных средств. Ожидание около часа. Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет", — говорится в сообщении.
Статистика приводится по состоянию на 10.00 по мск. При этом по состоянию на 9.00 в очереди желающих въехать в Крым находилось 126 автомобилей.
Водители ждут очереди для проверки перед въездом на Крымский мост. Данная мера введена в рамках транспортной безопасности. На автоподходах к мосту развернуты специальные досмотровые пункты.
Ранее министр курортов и туризма республики Вадим Волченко заявил, что Крым остается одним из любимых мест отдыха россиян на предстоящих новогодних праздниках.