2024-01-01T21:39:03+03:00
2024-01-01T21:39:03+03:00
2024-01-01T21:39:03+03:00
2024
https://1prime.ru/regions/20240101/842721486.html
Родственникам погибшим при обстреле Белгорода выплатят компенсацию
Регионы
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Родственникам погибшим и пострадавшим при обстреле ВСУ Белгорода выплатят компенсацию, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. "Формируем списки по выплатам... ПРАЙМ, 01.01.2024
общество , регионы, экономика, новости, россия, белгород, выплата, компенсация
https://cdnn.1prime.ru/images/84271/49/842714915.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84271/49/842714915.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84271/49/842714914.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84271/49/842714914.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84271/49/842714902.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84271/49/842714902.jpg
https://1prime.ru/society/20231231/842716251.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
БЕЛГОРОД, 1 янв — ПРАЙМ. Родственникам погибшим и пострадавшим при обстреле ВСУ Белгорода выплатят компенсацию, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"Формируем списки по выплатам семьям погибших и раненым. Родственникам погибших будет выплачено по три миллиона рублей. Такую же суммы мы выплачиваем и военнослужащим, погибшим во время СВО. После заключения врачей выплатим 500 тысяч рублей, которые положены, если здоровью нанесен средний или тяжкий вред. Так же как и военным", — написал Гладков.
В субботу 30 декабря губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ обстреляли центр Белгорода. По последним официальным данным, объявленным вечером в понедельник, в результате удара ВСУ погибли 25 человек, среди которых 5 детей, 109 пострадали.