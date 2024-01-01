БЕЛГОРОД, 1 янв — ПРАЙМ. Родственникам погибшим и пострадавшим при обстреле ВСУ Белгорода выплатят компенсацию, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Число погибших из-за обстрела Белгорода выросло до 24 человек

"Формируем списки по выплатам семьям погибших и раненым. Родственникам погибших будет выплачено по три миллиона рублей. Такую же суммы мы выплачиваем и военнослужащим, погибшим во время СВО. После заключения врачей выплатим 500 тысяч рублей, которые положены, если здоровью нанесен средний или тяжкий вред. Так же как и военным", — написал Гладков.

В субботу 30 декабря губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ обстреляли центр Белгорода. По последним официальным данным, объявленным вечером в понедельник, в результате удара ВСУ погибли 25 человек, среди которых 5 детей, 109 пострадали.