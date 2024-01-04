СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв — ПРАЙМ. Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту. "Изолировать Крым". Зеленский рассказал, что хочет от ВСУ

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", — говорится в сообщении, опубликованном в 16.25 мск.

Причины остановки движения не уточняются.