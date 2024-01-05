СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв — ПРАЙМ. Постоянный представитель Республики Крым при президенте России, вице-премьер правительства Крыма Георгий Мурадов назвал мошеннической комбинацией идею Владимира Зеленского о выходе Украины из соглашения СНГ по борьбе с хищениями культурных ценностей и обвинил его в попытке оправдать похищение коллекции скифского золота. В Молдавии отметили необходимость погасить долг по выходе из МПА СНГ

Законопроект о выходе Украины из соглашения о сотрудничестве стран СНГ в борьбе с хищениями культурных ценностей и обеспечении их возвращения зарегистрирован в среду на сайте Верховной рады. Инициатором выступил Владимир Зеленский.

"Коллективное ограбление крымских музеев преступной группой, состоящей из киевской хунты и западных сообщников, всё же не даёт покоя Зеленскому, изобретающему способы, как избежать заслуженной расплаты за воровство скифского золота. Продать ворованное ему быстро не удается, а крах его кровавого режима близится. Поэтому придумана мошенническая комбинация выхода Украины из соглашения о борьбе с хищениями культурных ценностей. Как говорится, знает кошка, чьё мясо съела. Стоит оно поперек горла", — сказал Мурадов РИА Новости.

По его словам, вся эта ситуация подтверждает слова главы Крыма Сергей Аксенова, что решить вопрос о возврате коллекции скифского золота позволит только полное и окончательное выполнение задач российской спецоперации, то есть "ликвидация грабительско-нацистского киевского режима".

"Зеленский своими каверзными "идеями" лишь усиливает мотивацию России по ускорению операции отсечения головы нацистской гидре, захватившей "мать городов русских"", — подчеркнул Мурадов.

Четыре крымских музея — Керченский историко-культурный заповедник (вошедший позднее в состав Восточно-Крымского), Центральный музей Тавриды, Бахчисарайский историко-культурный заповедник и "Херсонес Таврический" — направили в 2013 году в Бонн, а потом в Амстердам выставку "Крым — золотой остров в Черном море". После воссоединения Крыма с Россией в 2014 году у Нидерландов возник вопрос, кому возвращать коллекцию. Апелляционный суд Амстердама 26 октября 2021 года решил, что коллекция скифского золота должна быть передана Украине. В январе 2022 года музеи Крыма направили в Верховный суд Нидерландов кассационную жалобу, но тот оставил в силе решение апелляционного суда Амстердама о передаче коллекции золота скифов Украине.