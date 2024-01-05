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Российская ПВО уничтожила украинскую ракету "Нептун" в Черном море
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Российские средства ПВО уничтожили украинскую противокорабельную ракету "Нептун" над северо-западной частью Черного моря, сообщили в Минобороны. "Пятого января 2024 года около... ПРАЙМ, 05.01.2024
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 5 янв — ПРАЙМ. Российские средства ПВО уничтожили украинскую противокорабельную ракету "Нептун" над северо-западной частью Черного моря, сообщили в Минобороны.
"Пятого января 2024 года около 12.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с использованием противокорабельной ракеты "Нептун" по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинская ракета была обнаружена и уничтожена над северо-западной частью акватории Черного моря", — говорится в сообщении.
Россия начала спецоперацию 24 февраля прошлого года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.