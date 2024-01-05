СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв — ПРАЙМ. Движение автотранспорта по Крымскому мосту повторно временно перекрыли в пятницу, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту. Крымский мост открыли для движения транспорта

Первый раз движение перекрывали более чем на 20 минут в первой половине дня.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто", — говорится в сообщении. Причины не назывались.

Находящихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Ранее 5 января в инфорцентре уже сообщали, что Крмыский мост перекравали без уточнения причин.