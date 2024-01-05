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Движение транспорта по Крымскому мосту снова перекрыли
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Движение автотранспорта по Крымскому мосту повторно временно перекрыли в пятницу, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту. Первый раз... ПРАЙМ, 05.01.2024
регионы, экономика, новости, россия, крымский мост
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв — ПРАЙМ. Движение автотранспорта по Крымскому мосту повторно временно перекрыли в пятницу, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту.
Первый раз движение перекрывали более чем на 20 минут в первой половине дня.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто", — говорится в сообщении. Причины не назывались.
Находящихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
Ранее 5 января в инфорцентре уже сообщали, что Крмыский мост перекравали без уточнения причин.