2024-01-06T17:34:19+03:00
2024-01-06T17:34:19+03:00
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Более тысячи машин ожидают проезда по Крымскому мосту
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Более тысячи автомобилей ожидают проезда по Крымскому мосту: 568 со стороны Кубани и 510 — со стороны Крыма, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту... ПРАЙМ, 06.01.2024
регионы, экономика, новости, россия, крымский мост
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв — ПРАЙМ. Более тысячи автомобилей ожидают проезда по Крымскому мосту: 568 со стороны Кубани и 510 — со стороны Крыма, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту.
Движение автотранспорта по Крымскому мосту в субботу перекрывалось дважды. На данный момент проезд открыт.
"В очереди со стороны Тамани находится 568 транспортных средств. Ожидание около двух часов. В очереди со стороны Керчи находится 510 транспортных средств. Ожидание около двух часов", — говорится в сообщении.