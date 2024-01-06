СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв — ПРАЙМ. Более тысячи автомобилей ожидают проезда по Крымскому мосту: 568 со стороны Кубани и 510 — со стороны Крыма, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту. Аксенов оценил туристический поток в Крым в 2023 году

Движение автотранспорта по Крымскому мосту в субботу перекрывалось дважды. На данный момент проезд открыт.

"В очереди со стороны Тамани находится 568 транспортных средств. Ожидание около двух часов. В очереди со стороны Керчи находится 510 транспортных средств. Ожидание около двух часов", — говорится в сообщении.