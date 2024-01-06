МОСКВА, 6 янв — ПРАЙМ. Движение автотранспорта по Крымскому мосту в четвертый раз за день временно перекрыто, сообщается в оперативном Telegram-канале инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту. Аксенов оценил туристический поток в Крым в 2023 году

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто", — говорится в сообщении.

Находящихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.