МОСКВА, 6 янв — ПРАЙМ. Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено чуть более чем через час после четвертой за день остановки, сообщается в оперативном Telegram-канале инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту. Аксенов оценил туристический поток в Крым в 2023 году

Движение было закрыто в четвертый раз за день в 18.44 мск. Всех находившихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие. Причины остановки движения не уточнялись.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", — говорится в сообщении.