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Крымский мост открыли для проезда спустя час
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Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено чуть более чем через час после четвертой за день остановки, сообщается в оперативном Telegram-канале инфоцентра о ситуации... ПРАЙМ, 06.01.2024
регионы, экономика, новости, россия, крымский мост, транспорт
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 6 янв — ПРАЙМ. Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено чуть более чем через час после четвертой за день остановки, сообщается в оперативном Telegram-канале инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту.
Движение было закрыто в четвертый раз за день в 18.44 мск. Всех находившихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие. Причины остановки движения не уточнялись.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", — говорится в сообщении.